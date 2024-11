Novo Chevrolet Corvette tem desempenho de F-1 em pista Esportivo supera os 340km/h em testes divulgado pela GM Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h17 ) twitter

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet acaba de divulgar um vídeo sobre o novo Corvette ZR1 com motor 5.5 V8 biturbo capaz de alcançar 370km/h em pista. O feito foi registrado em vídeo pela GM e divulgado nas redes sociais. Oficialmente o Corvette ZR1 alcança 347 km/h no registro que tinha o presidente da companhia Mark Reuss e um engenheiro a bordo na pista oval da ATP Automotive Testing em Papenburg, Alemanha.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Cinco engenheiros alcançaram os 370km/h em condições específicas de pilotagem em Papenburg. O feito mostra que o Corvette é o carro esportivo (não superesportivo) mais rápido já disponível em uma marca generalista.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

“O carro parece estável, de modo que essa velocidade não se apresenta como um desafio tão grande”, disse Chris Barber, engenheiro-chefe de desenvolvimento do Corvette ZR1. “Parece que você está indo bem rápido na estrada. É uma loucura dizer isso, mas o carro era muito bom.”, completa.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

O motor do Corvette ZR1 é um V8 5,5 litros DOHC (duplo comando de válvulas no cabeçote) com duas turbinas que soma 1.064cv e 114kgfm de torque combinado com câmbio de dupla embreagem e oito marchas.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

O esportivo da GM combina construção de estrutura leve com aplicação de fibra de carbono, pneus de competição Pilot Sport 4S, rodas de alumínio e freios especiais carbono-cerâmico de seis pistões na roda dianteira e quatro na traseira.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.