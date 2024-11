Novo Chevrolet Equinox 2025 será vendido nas versões RS e Activ SUV médio terá novo visual e manterá motor 1.5 litro turbo de até 175 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 19/11/2024 - 12h11 ) twitter

Novo Chevrolet Equinox 2025 Chevrolet/Reprodução

O novo Chevrolet Equinox, que será lançado ainda neste ano, será vendido nas versões RS e Activ, segundo Santiago Chamorro, presidente e gerente da General Motors do Brasil, confirmou em uma rede social. O SUV médio terá um novo visual e manterá o motor 1.5 litro turbo de até 175 cv.

Chevrolet/Reprodução Chevrolet/Reprodução

O novo Chevrolet Equinox tem desenho alinhado com o modelo vendido nos Estados Unidos, uma vez que tem os mesmos elementos visuais, como faróis dianteiros afilados, ampla grade frontal e faróis convencionais no formato de triângulo. A traseira tem amplas lanternas no formato de “P”. O interior adota o padrão da nova S10, Montana e Spin, trazendo um painel de instrumento digital ao lado da central multimídia do tipo flutuante. O modelo ainda contará com internet 5G a bordo.

Novo Chevrolet Equinox 2025 Chevrolet/Reprodução

O novo Chevrolet Equinox manterá o consagrado motor 1.5 litro turbo a gasolina, que rende até 175 cv. A tração será integral e a transmissão deve ser automática de oito velocidades.

Novo Chevrolet Equinox 2025 Chevrolet/Reprodução

É importante lembrar que o Chevrolet Equinox, que será vendido no Brasil, é um projeto global e assim como o Onix e o Tracker, o Equinox foi desenvolvido na China e agora já está em produção também no México. Com esse anúncio, é esperado que a versão híbrida PHEV fique para outro momento, visto que certamente virá tão logo a produção ganhe mais tração no México.

