Novo Fiat Argo Endurance: veja os preços dos cinco pacotes opcionais Versão tem a mesma proposta da Trekking com suspensão elevada por R$ 79,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 12h00 ) ‌



A Fiat lançou ontem o Argo Endurance com motor 1.3 Firefly que tem suspensão elevada, ângulo de entrada de 20,5º e 33º de saída, altura de solo de 186 mm, protetor de cárter e pneus de uso misto ao preço promocional de R$ 79,9 mil. No entanto a marca divulgou cinco pacotes opcionais para tornar o compacto mais equipado. Veja os preços de cada uma delas

Pack Comfort composto por central multimídia, volante multifuncional, sensor de estacionamento, farol de neblina e porta USB, além de cinco pacotes de acessórios. Preço: R$ 4.990

Pack Essential com tapetes de borracha, calha de chuva, organizadores de banco e porta-malas, soleira e frisos laterais. Preço: R$ 2.057

Pack Essential Plus com engate e protetor de porta-malas com tapetes de bordas elevadas por R$ 1.254

Pack Tech com câmera de ré e sensor de estacionamento por R$ 1.475

Motor do Argo Endurance

O motor do Fiat Argo Endurance é o 1.3 Firefly com 107cv, 13,7 kgfm e com câmbio manual de cinco marchas. O Argo com esse motor tem capacidade de reboque de até 400 kg.

Feito para o segmento de venda direta o preço público será de R$ 89,9 mil mas a Fiat irá vender o Argo Endurance por R$ 79,9 mil.

FIAT ARGO TREKKING 1.3 automático 2024: 10 mil mais barato que o Fiat Pulse mas VALE A PENA ? VEJA O VÍDEO!