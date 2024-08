Novo Golf GTI é flagrado com placas oficiais em aeroporto Esportivo com motor 2.0 turbo pode ser mostrado no Rock in Rio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2024 - 16h22 (Atualizado em 19/08/2024 - 16h22 ) ‌



Novo Golf GTI é flagrado com placas oficiais em aeroporto Acelerados/Reprodução

O público brasileiro espera pelo estreia do novo Golf GTI, que seria a única chance de termos a nova gerações presente no mercado nacional. Hoje fotos publicadas nas redes sociais pelo perfil do canal Acelerados mostram o desembarque de uma unidade do novo Golf GTI em Guarulhos.

Novo Golf GTI é flagrado com placas oficiais em aeroporto Acelerados/Reprodução





Poderia ser uma importação independente mas o que chama a atenção nas imagens é que o carro está com as placas no mesmo padrão da fábrica com letras espaçadas e fundo preto.



Novo Golf GTI é flagrado com placas oficiais em aeroporto Acelerados/Reprodução



O motor do Golf GTI é o EA888 2,0 litros com 265cv e câmbio DSG de sete velocidades com tração dianteira.

Novo Golf GTI é flagrado com placas oficiais em aeroporto





Informações obtidas pelo R7-Autos Carros mostram que executivos da Volkswagen do Brasil estiveram na apresentação do Golf GTI no início do ano. Alguns profissionais estiveram por um tempo mais longo na Alemanha a fim de conhecer melhor o veículo o que é mais um sinal de que a VW pretende vendê-lo por aqui.



Quem sabe não será a novidade que a marca irá mostrar na ocasião do Rock in Rio no próximo mês. A marca confirma que terá uma novidade, um produto inédito, e que será apresentado durante o festival de música.