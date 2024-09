Novo Hyundai Creta indiano de 7 lugares custa só R$ 100 mil: conheça SUV familiar tem motor 1.5 turbo que podemos ver no Brasil até o final do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 10h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 10h00 ) ‌



Hyundai/Divulgação

Sucesso no mercado indiano, o Creta de 7 lugares que recebe o nome de Alcazar, foi lançado na Índia. Além da carroceria mais longa e novos itens de série, o Alcazar estreia novo motor 1.5 litro turbo GDI de 160cv.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Visualmente, o Creta indiano repete as linhas retas com faróis diurnos no formato de “H” e ampla grade frontal na horizontal, além de novos para-choques bem distintos da atual geração feita em Piracicaba desde 2021. A traseira segue o mesmo estilo com grande lanterna na horizontal com assinatura visual em formato de barras, estilo já repetido por muitos outros SUVs.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

O Hyundai Alcazar tem o interior com o mesmo padrão do Creta porém nesta versão sete lugares ele tem a segunda fileira rebatível ou então o formato 2+2+2.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Com essa nova linguagem ele conta com duas amplas telas de 10,25 polegadas com conexão para smartphone sem fio, teto solar panorâmico, bancos dianteiros elétricos, sistema de som assinado pela Bose, ar-condicionado dual zone, câmera de 360° e sistemas de condução semiautônomos.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Na Índia o motor 1.5 turbo GDI a gasolina também pode ser 1.5 diesel aspirada de 116cv sempre com câmbio manual ou automático. Por aqui certamente o novo Creta chega até o final do ano porém ainda não deve ter versão de sete lugares (ainda que ela já tenha sido testada por aqui). O motor Nu 2.0 aspirado deixará de ser oferecido por questões de legislação ambiental e por isso há chances de termos o 1.5 TGDI turboflex por aqui bem como a continuidade do 1.0 TGDI atual com 120cv.