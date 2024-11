Novo Jeep Compass é visto camuflado na Europa antes do lançamento SUV médio utilizará STLA Medium que permite eletrificação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 11h00 ) twitter

Au_tospotter/Reprodução Au_tospotter/Reprodução

O Jeep Compass, SUV médio mais vendido no Brasil, foi flagrado em testes na Europa pela página do Instagram @au_tospotter. A imagem revela a traseira do modelo, que usará a plataforma STLA Medium, que permite eletrificação mas ainda deve demorar um pouco a chegar efetivamente.

Na foto, é possível observar que o Compass terá novas rodas e lanternas traseiras com assinatura visual atualizada. A Jeep já havia divulgado um teaser da próxima geração, que deve contar com faróis dianteiros inspirados no Avenger e uma coluna “C” mais larga. Para-choques com contornos mais robustos também são esperados. Ainda não há detalhes sobre o interior do modelo.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

A plataforma STLA Medium, que também será adotada pelo Peugeot 3008, permitirá opções de eletrificação, com motores de 220 cv a 390 cv, além de uma bateria de até 98 kWh, que pode oferecer autonomia de até 700 km. Também podem ser lançadas versões híbridas leves de 48V, híbridas plug-in e híbridas convencionais.

O novo Compass pode ter entre 4,3 e 4,9 metros de comprimento, com entre-eixos de 2,7 a 2,9 metros, sendo maior que a versão atual, que possui 4,40 metros e 2,63 metros, respectivamente.

O lançamento na Europa está previsto para 2024, enquanto o mercado norte-americano deve receber o modelo em 2026. No Brasil, onde o modelo lidera a categoria de crossovers médios, ainda não há data confirmada para a chegada da nova geração. Por aqui, o modelo enfrenta os concorrentes BYD Song Plus, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Chevrolet Equinox, Caoa Chery Tiggo 7 Pro e GWM Haval H6.

