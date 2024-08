Novo Jetta GLI é lançado no México: e no Brasil? Sedã esportivo já mudou lá fora e deve ser vendido aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h00 ) ‌



Foto: Volkswagen/Divulgação Foto: Volkswagen/Divulgação

O facelift do Volkswagen Jetta GLI já está disponível nos concessionários no México, país onde o sedã é produzido. Agora a novidade estreia de forma oficial em versão única ao preço de R$ 190 mil convertendo os 677 mil pesos do preço de lançamento.

A nova atualização do Volkswagen Jetta, lançada inicialmente em 2018 e já tendo passado por um facelift em 2021, vendido por aqui nestes dois momentos, traz mudanças pontuais no modelo 2025. O sedã ganhou novos faróis e uma grade frontal menor seguindo o perfil dos atuais veículos da marca. A barra de LED interligando os faróis e o novo para-choque, com detalhes específicos para a versão GLI, também segue o estilo já visto em modelos como Polo, T-Cross e Virtus além da própria Amarok.

Foto: Volkswagen/Divulgação Foto: Volkswagen/Divulgação

Na traseira, o Jetta também foi renovado, com lanternas de LED redesenhadas e interligadas por uma barra horizontal. O interior foi modernizado com uma central multimídia de 8″ destacada do painel, um design flutuante e comandos touch para o ar-condicionado digital de duas zonas.

Foto: Volkswagen/Divulgação Foto: Volkswagen/Divulgação

O Jetta reestilizado mantém a tela VW Play 10″ e oferece apenas a versão com o câmbio DSG de 7 marchas no mercado mexicano e norte-americano onde ele também é vendido. O motor 2.0 turbo de 231 cv continua sendo o destaque da versão GLI, com a chegada do modelo 2025 prevista para o início do próximo ano, a um preço aproximado de R$ 250 mil. No entanto a recente alta do dólar pode fazer esse preço subir ainda mais.

Recentemente o presidente da Volkswagen, Ciro Possobom, admitiu que a marca irá lançar o novo GLI no mercado brasileiro. Mas ainda não há uma data precisa para que isso aconteça.

