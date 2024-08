Novo Mercedes AMG C 63 chega com tecnologia de Fórmula 1, mas sem V8 Versão F1 Edition ultrapassa 1 milhão de reais com motor 2.0 biturbo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 10h09 ) ‌



Um dos modelos mais desejados da linha Mercedes-Benz está de cara nova e também um novo conceito de motorização eficiente. O novo AMG C 63 S E Performance abre mão do motor V8 e passa a adotar o 2.0 turbo que trabalha em conjunto com uma Unidade de Tração Elétrica (EDU) no eixo traseiro formando um conjunto híbrido.

E indo muito além de um motor pequeno a Mercedes quer “compensar” o balanço do grande V8 agora ausente, a marca trouxe várias tecnologias da Fórmula 1 para o AMG C 63 S E Performance.

O sedã de perfil instigante já foi mostrado na Europa e mescla a discrição com a distinção. Nas medidas o AMG C 63 é 50 mm mais longo na dianteira e os para-lamas dianteiros são mais largos. São 83 mm a mais em comprimento, 76 mm em largura no eixo dianteiro e 10 mm no entre eixos em relação ao Classe C convencional.

A novidade estreia com motor 2,0 litros quatro cilindros biturbo de 476cv associado ao motor elétrico de 204cv que perfaz uma potência combinada de 680cv e 104 kgfm de torque. Esse conjunto permite que o esportivo tenha uma aceleração de 0 a 100 km/h em impressionantes 3,4 segundos, algo impensável para um motor quatro cilindros há dez anos atrás.

O motor elétrico atua com uma pequena bateria 6,1 kWh com saída contínua de 95cv e saída de pico de 204 cv por dez segundos recarregável em 3,7 kW. No entanto, rende apenas 13km no ciclo WLTP adotando apenas o modo elétrico. É pouco para rodar sozinho sem gasolina, mas a ideia é adicionar eficiência e menor consumo sem perder a “graça” do motor a combustão.

Turbo elétrico e injeção de Fórmula 1

Outro conceito novo do AMG C 63 S E Performance é o uso de um “turbo elétrico” que atua no eixo do turbocompressor entre a roda da turbina no lado do escape e a roda do compressor no lado da admissão. A ideia é adicionar emoção ao toque do pedal e acelerar o funcionamento do turbo mecânico. Outra novidade é um diferencial traseiro de deslizamento limitado acionado de forma elétrica.

O Mercedes C 63 também traz a injeção direta de combustível em dois estágios. No primeiro estágio, injetores piezoelétricos especialmente rápidos e precisos entregam o combustível nas câmaras de combustão a pressões de até 200 bar. O segundo estágio adiciona injeção de combustível na admissão com válvulas solenoides, necessária para alcançar a potência específica alta do motor.

Dentro da proposta esportiva o AMG C 63 S E Performance traz rodas traseiras que operam com um ângulo máximo de esterçamento de 2,5 graus. Até este ponto, as rodas traseiras viram na direção oposta às rodas dianteiras em velocidades de até 100 km/h (variável dependendo da configuração do AMG DYNAMICS). Em velocidades acima de 100 km/h as rodas traseiras viram em paralelo às rodas dianteiras, até um máximo de 0,7 graus.

Versão F1 Edition por mais de R$ 1 milhão

A versão “F1 Edition” traz ainda mais detalhes e tecnologias dinâmicas derivadas da elite do automobilismo. O acabamento externo na cor cinza alpino Manufaktur é um dos detalhes além do acabamento vermelho nas laterais e nos para-choques, e um gradiente da cor cinza para preto com o logo AMG.

Completam o conjunto as rodas forjadas AMG de 20 polegadas com 5 raios duplos pintadas em preto fosco e bordas vermelhas, seguindo o esquema de cores das rodas do Medical Car da Mercedes-AMG na F1.

O pacote aerodinâmico AMG segue a proposta de um Fórmula 1 e melhora a condução em altas velocidades, incluindo recursos aerodinâmicos como um difusor frontal maior, os painéis de longarina redesenhados, placa difusora adicional e um spoiler na tampa do porta-malas. O pacote AMG Night II incrementa a aparência inspirada no automobilismo da “F1 Edition”.

Na parte interna os bancos AMG Performance são estofados em couro nappa exclusivo preto com costura vermelha e logos AMG gravados nos encostos de cabeça dianteiros. Além disso, há cintos de segurança vermelhos e elementos de acabamento AMG em fibra de carbono com linha vermelha. O volante AMG Performance em couro nappa/microfibra DINAMICA com costura vermelha e os painéis das soleiras das portas AMG com iluminação vermelha “AMG” também seguem o esquema de cores da “F1 Edition”.

Preços e versões do AMG C 63:

Versão convencional E Performance por R$ 906.900,00 e R$ 1.015.900,00 na versão F1 Edition.

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE

* Acabamento interno em fibra de carbono AMG

* AMG TRACK PACE (análise de tempos de volta, setores e aceleração em autódromos)

* Assentos revestidos em couro Nappa, dianteiros com ajustes elétricos (inclui lombar) e função memória

* Sistemas de direção semiautônoma

* Assistentes Ativos de Distância DISTRONIC, de Frenagem, de Manutenção de Faixa e de Ponto Cego

* Pre-Safe Impulse Side

* Proteção de Pedestres

* Suporte para manobras evasivas

* Assistente ativo de estacionamento com PARKTRONIC e câmera 360°

* Alarme Antifurto e Proteção URBAN GUARD

* Iluminação ambiente de 64 cores

* MBUX

* Tela central de 11,9′

* Burmester® Surround Sound System (710W) e Dolby Atmos®

* Integração para smartphones (Apple CarPlay/Android Auto) & Wireless Charging

* Navegação com realidade aumentada e Head-up display

* Pacote AMG Night de acabamentos externos

* Faróis DIGITAL LIGHT

* KEYLESS-GO (Abertura de porta, fechamento da tampa do porta-malas e partida sem chaves)

* Quadro de instrumentos do condutor de 12,3′

* Sistema de esterçamento do eixo traseiro (até 2,5°)

* Teto solar panorâmico

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE “F1 Edition” (equipamentos adicionais)

* Assentos AMG Performance

* Acabamento interno em preto e costuras em vermelho

* Acabamento interno AMG em fibra de carbono preto/vermelho

* Cintos de segurança na cor vermelha

* Pacote Aerodinâmico AMG (difusores e spoilers)

* Pintura especial - Cinza Alpino Manufaktur

* Rodas AMG forjadas de 20″ pintadas em preto fosco com bordas vermelhas

* Tapetes exclusivos com logo F1 Edition

