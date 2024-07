Novo Mercedes C63 estreia no Brasil com motor 2.0 por mais de R$ 1 milhão Superesportivo abre mão do V8 e surpreende com 680cv e mais de 100kgfm

Novo Mercedes C63 estreia no Brasil com motor 2.0 por mais de R$ 1 milhão

A Mercedes-Benz parece definitivamente ter escolhido o caminho dos carros esportivos com a essência do downsizing motores. A marca germânica estreia no Brasil o novo C63 S E Performance. A nova geração cresce no tamanho, fica bem mais equipada, porém adota um conjunto mecânico bem menor embora mais potente que a anterior.

É um 2.0 quatro cilindros que tem tecnologia avançada para esse segmento. São 476 cv de potência e 55,5 kgfm de torque com câmbio de nove velocidades. Esse carro cumpre 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos e alcança velocidade máxima de até 280 km/h.

Esse motor trabalha com conjunto elétrico de 204 cv e 32,6kgfm com 6kwh de bateria e fornece 13km de autonomia elétrica. Na soma os motores contam com 680 cv e 104 kgfm de torque. Mesmo sem V8 o Mercedes C63 S E Performance é 170km mais potente.

Entre as novas tecnologias, conta com o controle de carroceria e acerto eletrônico da suspensão de forma automática. As rodas traseiras por exemplo são direcionais e funcionam para diminuir o ângulo de giro.

Embora seja um esportivo, o C63 de nova geração também oferece modos de condução para quem quer priorizar a economia. Conta com os modos: Electric, Comfort, Battery Hold, Sport, Sport+, Race, Slippery e Individual. Também entre as novidades traz banco construído em fibra de carbono e faróis em Led digital.

Toda a tecnologia que traz ainda Todo o pacote de assistência a condução tem seu preço: R$ 906.900 na versão C63 Performance e R$ 1.015.900 na configuração F1 Edition que traz pacote aerodinâmico e rodas especiais de 20 polegadas.

