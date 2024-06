Alto contraste

A+

A-

Novo Mini Cooper 4 portas é revelado com identidade polêmica da nova geração

A renovação do Mini Cooper é feita por fases e depois de priorizar os modelos elétricos (cuja plataforma é compartilhada com os carros da GWM como o Ora 03), a marca do grupo BMW agora revela a versão quatro portas do hatch.

Seguindo o mesmo padrão estético desta nova fase um tanto polêmica e desprezada por puristas que gostam do duas portas, o Mini Cooper adota visual arrojado. Além das quatro portas tem novos faróis com LED integrados à luz diurna, uma grade ampla e o formato arredondado mas não tanto do desenho como um todo.

Novo Mini Cooper 4 portas é revelado com identidade polêmica da nova geração

O tamanho do Mini Cooper 4 portas cuja plataforma é derivada do BMW ULK1 e mede 4,03m de comprimento sendo maior que a versão duas portas de 3,85m de comprimento.

Novo Mini Cooper 4 portas é revelado com identidade polêmica da nova geração

Outra novidade para o Mini Cooper 4 portas é o novo interior com tela OLED de 9,4″ ao centro do painel e sistema operacional Mini Operating System 9 que inclui assistente pessoal com comando de voz, teto de vidro padrão panorâmico, opção de 7 layouts do sistema operacional e luzes ambiente.

Publicidade

Novo Mini Cooper 4 portas é revelado com identidade polêmica da nova geração

Feito em Oxford, no Reino Unido, a versão quatro portas também tem a mesma motorização do Mini Cooper 3 portas: 1.5 turbo de 156cv e 23kgfm de torque e também a 2.0 turbo de 204cv e 30kgfm de torque. A versão elétrica do Mini Cooper (EV) embora tenha visualmente o mesmo padrão usa a plataforma compartilhada com a linha GWM feita na província de Jiangsu, na China.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.