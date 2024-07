Novo Mini Cooper elétrico é lançado na China e chega ao país até dezembro Hatch estreia em duas versões com preços a partir de US$ 26 mil

Novo Mini Cooper elétrico é lançado na China e chega ao país até dezembro

Os chineses já podem comprar a nova versão do Mini Cooper. Desenvolvida pela Spotlight Automotive em parceria entre a BMW e a GWM, o novo Mini Cooper usa plataforma do Ora 03 e chega ao mercado da China com preços entre US$ 26 e US$ 37 mil, o que equivale a R$ 140 a R$ 200 mil em valores puramente convertidos.

Novo Mini Cooper elétrico é lançado na China e chega ao país até dezembro

O novo Mini Cooper EV é um pouco mais longo que o atual e tem 3,85m de comprimento, 1,75m de largura, 1,48m de altura e 2,52m de entre-eixos.

Novo Mini Cooper elétrico é lançado na China e chega ao país até dezembro

A gama de opções é bem ampla e o Mini Cooper elétrico é oferecido nas versões Cooper E Big Player/Classic, Cooper SE Artist/Racer e Cooper SE 1/65 Limited Edition bem como seis opções de cores: cinza Storm, branco Urso Polar, verde Britânico, amarelo Benedict, Blur Magic e Chilli Red.

Novo Mini Cooper elétrico é lançado na China e chega ao país até dezembro

Novidades que estrearam nesta semana no Mini Cooper S a combustão e no Countryman como tela digital OLED de 24cm, bem como sistema operacional Mini Operating 9 são itens de série. A versão de entrada Mini Cooper E vem com motor elétrico dr 135kw ou 181cv com 29kgfm de torque e bateria de 40,7kwh com 456km de autonomia no ciclo chinês (CLTC) e 0-100km/h em 7,3s.

Já as versões mais completas usam motor de 160kw ou 215cv com 33kgfm de torque e bateria de 54,2kwh com autonomia de 452km e 0-100km/h em 6,7s. Após a apresentação da nova geração do Mini Cooper S e do Countryman no Brasil, a esperança é que a versão elétrica de entrada também estreie por aqui até o final do ano.

