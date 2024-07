Novo Mini Cooper S estreia no Brasil com motor turbo para puristas Versão esportiva mantém motor a gasolina com 204cv e preços a partir de R$ 239,9 mil

Novo Mini Cooper S estreia no Brasil com motor turbo para puristas

O Mini Cooper S é o mais próximo que se pode chegar do original Mini Cooper dentro do portfólio atual da marca. Ou melhor, o novo modelo S com motor 2.0 turbo promete desempenho de esportivo com 204cv e a sensação de direção do chamado “Go Kar Feeling” e està disponível no Brasil para os fãs da marca e do motor a gasolina dentro da nova geração.



Produzido no Reino Unido o Mini Cooper S traz a nova identidade do carro com novos farois, grade mais ampla e traseira com lanternas ligadas por uma barra única mantendo elementos como o teto levemente arredondado e a carroceria clássica com duas portas.

“Quando vocês forem andar no Cooper verão um carro totalmente novo, estrutura suspensão, sendo um carro da família fiel à sua proposta com tecnologia embarcada e motor a combustão”, diz Rodrigo Novello, diretor da marca Mini no Brasil.



O Mini Cooper S é feito na Inglaterra enquanto as versões elétricas do carro que usam outra plataforma serão iniciante importadas da China. O Mini Cooper a combustão é feito em Swindon onde são produzidas as prensas e subconjuntos para a carroceria, enquanto os motores a gasolina de três e quatro cilindros são fabricados em Hams Hall, em North Warwickshire.





O motor do Mini Cooper S é o conhecido 2.0 TwinPower com 204cv e 30kgfm de torque e alcança os 240km/h controlado pelo Câmbio de dupla embreagem de sete velocidades banhado a óleo.

Por dentro o minimalismo fica evidente com o Mini Operating Modes com 6 modos incluindo o Personal onde pode baixar imagem e colocar na Tela de OLED de 24cm. Abaixo, o console com botão de ignição e controle de modos de condução são fiéis à proposta original do Mini.

Além do botão de ignição, há o freio de estacionamento, assistente de estacionamento e “experience modes”.

Novo Mini Cooper S estreia no Brasil com motor turbo para puristas



O Mini Cooper S chega ao país em duas versões A Exclusive de R$ 239,9 mil com opções de revestimento interno em preto e bege e já tem o Drive Assistant, controle de modos de condução, carregador de celular indução, teto solar e rodas aro 17. Já a versão Top custa R$ 269,9 mil e tem opção de revestimento preto e cinza e incorpora rodas com design diferenciado, realidade aumentada na tela OLED, assentos JCW, head up display, Som Harman Kardian, bancos elétricos, retrovisor rebatível e faróis adaptativos.



