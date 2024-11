Novo Nissan Kicks está mais perto do lançamento SUV compacto será mais evoluído e eficiente por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/11/2024 - 09h11 (Atualizado em 29/11/2024 - 09h11 ) twitter

Placa Verde/Reprodução

Após a estreia nos Estados Unidos, a Nissan intensificou os testes do Kicks no Brasil. O perfil Placa Verde do Instagram divulgou fotos da novidade ainda totalmente camuflada mas que não deixam dúvidas; é a nova geração do SUV. Além do novo design o Nissan Kicks terá muitas novidades quando estrear por aqui. No entanto, será um carro diferente “na essência” quando comparado com outros mercados.

Placa Verde/Reprodução

Entre os destaques da lista de equipamentos de série da nova geração do Kicks estão iluminação externa em LED, uma tela sensível ao toque de 7 polegadas para o sistema de infotainment e controle de cruzeiro adaptativo. O SUV ganha uma tela sensível ao toque de 12,3 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, um carregador sem fio para dispositivos e rodas de 17 polegadas, entre outros recursos. As versões mais equipadas terão mais assistentes de condução, uma câmera de visão 360 graus e um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas. Os compradores têm várias opções e pacotes opcionais para escolher, incluindo um Pacote Premium oferecido nas versões mais equipadas em outros países. A Nissan faz segredo sobre a novidade. Mas sabemos que nas dimensões o Kicks evoluiu. Mas dimensões o novo Kicks tem 4.366 mm de comprimento (são 5,6cm mais longo que o atual), 2.656 mm de entre-eixos, largura de 1.800 mm e a altura agora com 1.630 mm.

Placa Verde/Reprodução

Nosso motor será outro Nos Estados Unidos e no México por exemplo o motor do Nissan Kicks é um quatro cilindros de 2,0 litros com 141 cavalos de potência e transmissão continuamente variável (CVT). Esse conjunto é o mesmo usado em vários produts da Nissan. Por aqui é esperado que o Kicks tenha a estreia de um motor turbo 1.0 derivado da família TCe de Renault, parceira da Nissan. Hoje o Kicks usa motor 1.6 aspirado de 113cv. Aliás o Kicks atual que foi lançado em 2016 deverá continuar à venda em produção por aqui.

