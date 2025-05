Novo Outlander híbrido será lançado na próxima semana com preço inicial de R$ 370 mil SUV da Mitsubishi terá versão plug-in com sete lugares e deve ser oferecido em duas configurações Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/05/2025 - 15h05 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h09 ) twitter

Mitsubishi Outlander PHEV Mitsubishi/Reprodução

Seguindo a tendência dos veículos eletrificados, a Mitsubishi deve iniciar a pré-venda do Outlander PHEV entre os dias 14 e 17 de abril, conforme apurou o R7-Autos Carros.

Duas fontes distintas confirmaram que o utilitário esportivo será comercializado em duas versões, com preços estimados entre R$ 370 mil para a configuração de entrada e R$ 400 mil para a versão mais equipada, ambas ainda sem nomenclatura oficial divulgada. O modelo contará com o mesmo conjunto motriz oferecido em mercados internacionais: motor 2.4 a gasolina de 134 cv aliado a dois propulsores elétricos, entregando potência total de 302 cv.

Será o primeiro veículo híbrido plug-in da Mitsubishi à venda no Brasil desde 2014. O novo Outlander contará com o design “Dynamic Shield”, já aplicado na picape L200, e utilizará a mesma base estrutural do atual Nissan X-Trail, construída sobre a arquitetura CMF-CD da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.

No interior, o SUV japonês virá equipado com painel digital de 12 polegadas, central multimídia de 9,6” com compatibilidade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, além de sistema de áudio com 10 alto-falantes.

As informações obtidas indicam que o modelo utilizará o mesmo sistema de propulsão disponível nos Estados Unidos, onde a fabricante enfrenta desafios, incluindo o fechamento de concessionárias. O conjunto inclui o motor 2.4 a combustão de 134 cv e 20 kgfm, associado a dois motores elétricos: um com 114 cv e 26 kgfm, e outro com 134 cv e 19,9 kgfm. A bateria de 22,7 kWh garante autonomia de até 86 km no modo 100% elétrico, segundo o ciclo WLTP. A tração será integral com o sistema Super All-Wheel Control (S-AWC).

