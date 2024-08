Novo Peugeot 2008 chega em três versões com motor turbo a partir de R$ 119,9 mil Novidade vem importada da Argentina com preço a partir de R$ 119,9 mil na versão Active Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 11h00 ) ‌



Preços e versões do novo Peugeot 2008: equipamentos e especificações

O Peugeot 2008 estreia no Brasil sua nova geração para ser o 18° SUV compacto disponível por aqui. Nem por isso quer ser “só mais um na multidão” com seu design chamativo, a nova plataforma CMP e três versões equipadas com motor turbo T200 da Stellantis. E chega em um momento importante onde a marca saltou de 13,5 mil veículos vendidos em 2020 para 36 mil em 2023. O R7-Autos Carros acompanhou o evento de lançamento do Peugeot 2008 2025 que chega ao país com uma missão de trazer mais volume para a marca.

Porém a Peugeot não quer só volume e sim busca ser referência em design, performance e tecnologia e segurança como seus três pilares. O visual já conhecido e revelado no e2008, traz o novo design das garras separadas do novo conjunto ótico. Há um novo pára-choque mais anguloso, novo skidplate, grade que envolve o pára-choque e o novo emblema clássico do leão.

Atrás, a lanterna tem efeito ótico 3D e uma peça com o logo escrito da Peugeot, o característico pára-choque traseiro avançado e novas rodas de 17 polegadas com desenho semelhante a uma aranha nas cores cinza e preto brilhante.

Por dentro o perfil do carro já conhecido traz a herança do painel já conhecido há três anos no Peugeot 208 porém com várias mudanças. Bancos em couro e tecido (variam conforme a versão), visão 3D no painel (versão GT), porta USB-C, carregador de celular sem fio, detalhes de costura em verde adamite e detalhes que imitam fibra de carbono são destaque.

Paulo Bruno, do técnico de engenharia da Stellantis lembra que “a plataforma CMP versátil, modular, que permite o uso de um motor moderno como o T200 e uma nova suspensão toda calibrada para o Peugeot 2008 mostra um carro novo e surpreendente” explicou. Segundo a Peugeot o 2008 tem 73% de aços de ultra alta resistência, freios a disco nas quatro rodas e freio de estacionamento eletrônico que são pontos de destaque além do pacote ADAS disponível na versão mais cara.

Com o fim da geração anterior, a Stellantis também descontinua o motor 1.6 aspirado EC5 e também o 1.6 turbo THP no novo Peugeot 2008 que vem só com motor 1.0 T200 de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT que simula sete velocidades. O motor já está presente no Fiat Pulse e Fastback, Strada, Citroën C3 Aircross e algumas versões do Peugeot 208.

Outro destaque está na multimídia com 10,3″ que é nova e traz gráficos mais ousados, espelhamento com e sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth e rádio além de câmera traseira de melhor resolução e sistema de auxílio 360° no modelo GT.

Nas medidas o novo Peugeot 2008 com 4,30m de comprimento, 2,61m de entre eixos, 1,54m de altura e 1,99m de largura. São 18,2° de ângulo de entrada e 29,7° de saída com 22,7cm de altura máxima do solo e porta malas de 419 litros de capacidade.

Versões

A versão de entrada é a Active que traz rodas aro 17, farol em LED com setas halógenas, ar condicionado digital, quatro airbags, bancos em tecido e couro, nova multimídia de 10,3″ e freio de estacionamento de série por R$ 119,9 mil.

Já a versão Allure intermediária incorpora mais itens de segurança como alerta de ponto cego e de comodidade como espelhos retrovisores rebativeis, câmera 360°, chave presencial, bancos revestidos em couro e carregador de celular sem fio por R$ 129,9 mil.

peugeot 2008 2025 Pedro Bicudo

A versão topo de linha é a GT que embora tenha a mesma motorização das demais traz um visual mais esportivo com emblema sobre os paralamas, grade na cor do carro e teto na cor preta. O Peugeot 2008 GT 2025 incorpora ainda teto solar panorâmico, faróis em LED 3D (com Led também na seta), painel 3D, bancos em couro GT e pacote ADAS com seis airbags. A versão GT custa R$ 149,9 mil.

peugeot 2008 2025 Pedro Bicudo

Garantia e pré venda

O Peugeot 2008 2025 vem importado da Argentina com três anos de garantia e pacote com as três primeiras revisões por R$ 732. A pré venda começa amanhã nas concessionárias e os preços até o dia 31 de agosto.