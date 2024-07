Novo Peugeot 2008 estreia no Brasil com motor elétrico e antecipa flex Potência máxima passou para 158 cv com torque de 26,5 kgfm

O novo Peugeot 2008 está pronto para o lançamento no Brasil, mas a marca do grupo Stellantis optou por apresentar primeiro o e-2008. A variante elétrica ganha mais potência, maior autonomia e um novo visual que estará presente também no 2008 T200.

Em comparação com a versão anterior, a nova linha do Peugeot e-2008 teve um aumento de 15% em termos de potência, passando de 136 cv para 158 cv, e torque de 26,5 kgfm com câmbio automático e-Toggle.

Outro ganho importante foi a capacidade da bateria, que subiu de 50 kWh para 54 kWh. Com isso, a autonomia aumentou para 261 km de acordo com o ciclo do INMETRO.

Anteriormente, o Peugeot e-2008 contava com um carregador de 7,4 kW, que agora foi substituído por um novo carregador monofásico de 11 kW. Este permite carga rápida de 80% da bateria em estações de 100 kW em até 30 minutos.

O SUV vem equipado com freios ABS e distribuição eletrônica de frenagem, seis airbags (dois dianteiros, dois laterais e dois de cortina), Hill Assist e freio de mão com acionamento elétrico.

Além disso, conta com o Driver Assist, um pacote de auxílio à condução que inclui Alerta de Ponto Cego, Alerta de Colisão, Frenagem de Emergência Automática, Auxílio de Farol Alto, Reconhecimento Automático de Sinalização de Velocidade, Detector de Fadiga, Piloto Automático Inteligente (ACC), Alerta e Correção de Permanência em Faixa.

Exterior

O visual externo do SUV compacto traz o logotipo da Peugeot centralizado na grade frontal bodycolor. Os faróis são Full LED e apresentam uma nova característica luminosa, com três feixes em LED verticais abaixo dos faróis, proporcionando um novo efeito para o Peugeot e-2008.

O lettering “PEUGEOT” se destaca na traseira, enquanto a identificação da versão 100% elétrica é feita por meio de um monograma com a letra “E” seguida da nomenclatura 2008, em nova grafia, além do badge GT.

As rodas são diamantadas de 18 polegadas, com novo visual e acabamento escurecido, e o porta-malas dispõe de 434 litros de volume.

Interior

O habitáculo mantém sua tonalidade escurecida, o que dá uma sensação de esportividade. O volante compacto possui a sigla “GT” na parte inferior do “arco”, é revestido em couro e tem costura verde. Esse tom de verde na costura também está presente nos bancos do novo e-2008, que contam com couro Alcântara e design esportivo.

O painel de instrumentos digital é posicionado ao nível dos olhos, por cima do volante, e tem 10 polegadas. Já a central multimídia PEUGEOT i-Connect dispõe de uma tela touchscreen de 10,3 polegadas que permite o espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Outra novidade presente no modelo é o Visio Park 360°, o sistema de assistência que integra câmeras dianteira e traseira. Com imagens transmitidas diretamente na tela da central multimídia, o sistema proporciona uma visão geral do entorno do veículo.

Cores

O novo Peugeot e-2008 está disponível em seis cores para a carroceria: Preto Perla Nera (metálica), Cinza Selenium (metálica), Cinza Artense (metálica), Branco Okenite (perolizada), Azul Vertigo (metálica) e Vermelho Elixir (metálica).