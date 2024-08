Novo Song Pro: confira as novas imagens do interior Sistema híbrido de quinta geração é a principal novidade além do visual ‘Dragon Face’ Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/08/2024 - 12h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h26 ) ‌



Novo Song Pro: confira as novas imagens do interior CarNewsChina/Reprodução

As imagens do interior do novo BYD Song Pro foram vazadas na China, revelando um design atualizado e alinhado com o padrão atual da marca, presente no modelo Tan.

Novo Song Pro: confira as novas imagens do interior CarNewsChina/Reprodução

Este SUV será equipado com a quinta geração do sistema eletrificado DM-i, proporcionando uma autonomia de 91 km no modo elétrico. Além do interior reformulado, o modelo chinês terá mudanças estéticas, como uma nova grade frontal no estilo Dragon Face e faróis mais largos, além de um novo console central com carregador de smartphone por indução e uma central multimídia giratória.

Novo Song Pro: confira as novas imagens do interior CarNewsChina/Reprodução

A motorização híbrida combina um motor a gasolina de 1.5 litros com um motor elétrico de 218 cv, utilizando uma bateria de 18,3 kWh. A estreia na China não tem data, porém com a agilidade da BYD devemos ter o novo Song Pro dentro de no máximo três meses.

