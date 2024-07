Novo SUV da Link & Co é flagrado sem disfarces na China Novo “02″ ou “Z20″ terá conjunto similar ao do Zeekr X e do Volvo EX30 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Novo SUV da Link & Co é flagrado sem disfarces na China

A marca da vez no segmento de modelos elétricos é o grupo Geely, dono da Volvo, que além da Zeekr detém a Link & Co, marca com foco em tecnologia que está prestes a lançar mais um SUV.

Novo SUV da Link & Co é flagrado sem disfarces na China

Baseado na plataforma SEA, o novo produto tem a mesma base do Zeekr X e também do Volvo EX30. Por enquanto esse carro é conhecido como “02″ e terá foco no mercado europeu, conforme adiantou Alain Visser, CEO da marca Link & Co. O SUV também pode receber o nome de Z20.

Novo SUV da Link & Co é flagrado sem disfarces na China

O carro foi visto pela primeira vez na província de Heilongjiang, onde o frio é extremo, onde o SUV testava a motorização elétrica com ajuste específico para a Link & Co.

Novo SUV da Link & Co é flagrado sem disfarces na China

Especula-se com boa dose de certeza que o novo produto tenha opções de 268 ou 422cv com um ou dois motores. O lançamento deve ser feito nas próximas semanas.

Zeekr X: JÁ ANDEI NO NOVO elétrico de 422cv da NOVA MARCA que chega ao Brasil este ano! VEJA O VÍDEO!