Novo SUV da Zeekr é flagrado sem disfarces na China Novidade será apresentada nos próximos dois meses Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2024 - 09h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 09h33 )



Novo SUV da Zeekr é flagrado sem disfarces na China

Marca premium da Geely, a marca Zeekr está acelerando seu desenvolvimento de novos produtos. Agora a imprensa chinesa flagrou o 7X que será seu próximo veículo, um SUV médio que será apresentado entre Agosto e Setembro.

Ainda não se sabe qual será a motorização do Zeekr 7X mas a imprensa local afirma que será um motor com 421cv e outra versão com 680cv alimentado por uma bateria “Golden Brick” de 75kw.

Nas dimensões o 7X foi registado com 4,82m de comprimento, 1,93m de largura, 1,65m de altura e 2,95m de entre eixos com opção de suspensão a ar.

Entre os itens já conhecidos o 7X terá novos revestimentos de porta, geladeira e console central alem do mesmo sistema operacional dos demais veículos da Zeekr.

Itens como bancos “gravidade zero”, sistema completo de condução semi autônoma como radares do tipo Lidar, bancos com massagem, luzes internas com centenas de ajustes, grade ativa e aerodinâmica e janelas com filtro solar.

Enquanto isso a Zeekr aguarda a estreia da marca no mercado nacional. A expectativa é que um evento seja feito por aqui em setembro. Nestas semanas um grupo de concessionários interessados na operação está na China para conhecer a fábrica e a linha de produtos.