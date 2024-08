Novo SUV médio da Renault chega em 2025 Novidade deve estrear motor híbrido na gama da marca e será produzida no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2024 - 08h45 (Atualizado em 08/08/2024 - 08h45 ) ‌



Novo SUV médio da Renault chega em 2025

Durante a abertura do Festival Interlagos a Renault foi a primeira marca a abrir o evento aos jornalistas e fez uma confirmação importante. A marca irá lançar o novo SUV médio que será produzido no Brasil no próximo ano.

“Teremos no próximo ano o novo SUV do segmento C e nós já estamos trabalhando nesse modelo com muita agilidade. Estamos trabalhando com avaliações digitais, e junto com nossos fornecedores no Brasil, reduzindo o tempo de desenvolvimento desse veículo de cinco para três anos”, disse Ricardo Gondo, presidente da Renault.

O que sabemos a respeito da novidade: o novo SUV médio usará a base ampliada do Renault Kardian (plataforma RGMP) na faixa dos 4,40m de comprimento. Pode usar motor híbrido que pode ser o 1.6 litro de 94cv com sistema elétrico de 36kW e um gerador de partida de 18kw para um consumo de 21km/l. Essa solução já está presente no Clio e no Captur E-Tech europeus. Também pode usar o motor 1.3 turbo TCe na faixa dos 170cv.

60 anos do Recorde do Gordini

A Renault também antecipou que no próximo domingo, 11 de agosto, irá comemorar os 60 anos do recorde de resistência do Gordini. O carro que foi produzido sub licença da Renault pela Willys Overland (assim como o Dauphine que o antecedeu e também o esportivo Interlagos), rodou 50.000km em 22 dias ao redor do autódromo a uma velocidade média de 97km/h.

A marca irá promover um evento com proprietários de Gordini que irão percorrer o autódromo no domingo.