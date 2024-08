Novo Tiggo 8 aparece em teaser e estreia fica mais perto SUV híbrido chega nas próximas semanas ao Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2024 - 15h50 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h36 ) ‌



Novo Tiggo 8 aparece em teaser e estreia fica mais perto

A Caoa Chery divulgou, nesta terça-feira (6), um teaser do seu próximo produto: o Caoa Chery Tiggo 8 alinhado com os demais produtos da marca na China. Muda o visual, a parte interna com arquitetura de duas telas e o logotipo iluminado que aparece no teaser em vídeo divulgado pela Caoa Chery.

Novo Tiggo 8 aparece em teaser e estreia fica mais perto

A empresa ainda não confirmou se irá importar o Tiggo 8 da China ou se fará a montagem em Anápolis junto com modelos da marca Hyundai. O Caoa Chery Tiggo 8 Max Drive atual deve continuar em linha ou sair de linha discretamente.

Novo Tiggo 8 aparece em teaser e estreia fica mais perto

Por dentro há mudanças importantes com dupla tela de alta resolução, console elevado e outras novidades. Os sete lugares também serão mantidos em uma clara ofensiva contra o Jeep Commander que ainda não é um híbrido.

Novo Tiggo 8 aparece em teaser e estreia fica mais perto

Na motorização ainda não sabemos exatamente o que a Caoa Chery irá apresentar. Entre as opções estão o híbrido com o 1.6 turbo combinado com conjunto elétrico PHEV. Na China também há opção do motor 2.0 turbo de 254cv e 39,8 kgfm e câmbio automático de 8 marchas. Ainda não lançado há chance do Tiggo 8 vir com motor 1.5 turbo de 156cv com conjunto elétrico PHEV. O Caoa Chery Tiggo 8 é bem recente até na China, pois sua versão final foi mostrada em abril no Salão de Pequim (China) e logo em seguida o SUV foi lançado. O Tiggo 8 será lançado nas próximas semanas no Brasil.