Novo Volkswagen Golf R tem até 333cv e pode vir ao Brasil

A Volkswagen acaba de revelar na Europa a versão mais potente do Golf lançada em 50 anos de história. O Golf R estreia nova identidade visual este ano e na versão “R” terá visual instigante e motor a combustão sem redução de potência.

O Golf R tem motor 2.0 TSI é o conhecido EA888 que agora tem 333cv e 42kgfm de torque não mais 320cv conectado ao câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas já conhecido.

Há novidades como o modo Drift e Special nos modos de condução que contam com amortecedores adaptativos e controle eletrônico de diferencial. Com este conjunto mecânico o 0-100km/h é feito em só 4,6s e tem velocidade máxima limitada a 250km/h. Na versão R Performance que também estará disponível pode chegar a 270km/h.

Internamente o Golf R tem a nova identidade visual dos carros da Volkswagen com destaque para a grande multimídia de 12,9 polegadas integrada com sistema Chat GPT. Os preços na Europa vão de 53,7 mil euros no Golf hatch e 55 mil euros na perua Variant, valores que correspondem a R$ 315 mil ou R$ 324 respectivamente. A Volkswagen estuda trazer para o Brasil as versões de alta performance do Golf para brigar com o Civic Type R e Toyota GR Corolla.





