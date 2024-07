Novos flagras mostram Basalt com ‘calotas de Aircross’; veja o que sabemos SUV cupê tem formas finais quase expostas e será mostrado na Índia no dia 02 de agosto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 11h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Novos flagras mostram Basalt com “calotas de Aircross”: veja o que sabemos Rush Lane/Reprodução

No próximo dia 2 de agosto os indianos vão conhecer ao vivo a versão final do Citroën Basalt. O SUV cupê da marca de volume do grupo Stellantis será mostrado no mercado indiano de forma descolada do Brasil. Aqui o calendário da Stellantis não permitirá uma apresentação conjunta e o Basalt deve ser lançado só no fim do ano.

Novos flagras mostram Basalt com “calotas de Aircross”: veja o que sabemos Rush Lane/Reprodução

O site Rush Lane desta vez flagrou o novo carro sem disfarces laterais e podemos ver muito bem a silhueta do carro. Até onde a vista alcança fica um pouco mais claro que o Basalt terá cerca de 4,40m de comprimento e, provavelmente, terá o mesmo entre-eixos do C3 AirCross: 2,67m.

News Motor_https://newsmotor.com.br/prepare-o-bolso-7-suvs-muito-aguardados-chegam-no-2-semestre-de-2024/

Após a divulgação de um Deezer, também fica claro que o Citroën Basal deve ter alguns itens inéditos, como uma chave do tipo canivete e até por botão, dependendo da versão, ar-condicionado do tipo digital, piloto automático e carregador de celular por indução, entre outros itens.

Citroën Basalt Citroën Divulgação

A produção do carro já começou em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. Porém, ainda há alguns ajustes a serem feitos na linha de produção.

Publicidade

Este é o terceiro modelo a ser produzido na unidade fluminense após a estreia do Citroën C3, que hoje ocupa posição de carro de entrada, e do C3 Aircross. Agora já tem a linha do C3 Basalt, que deve crescer à medida que a aceitação do carro também aumente.

LANÇAMENTO: CITROËN BASALT SERÁ O NOVO SUV CUPÊ e estreia dia 27 de março: veja os detalhes. VEJA O VÍDEO!