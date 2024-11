Óleo escuro significa problema no motor? Entenda Óleo sujo contém impurezas e até resíduos metálicos que podem abreviar a vida do motor Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

O óleo é o componente mais importante para o motor de um veículo a combustão. A lubrificação tem a função de reduzir o atrito, que é o movimento entre as peças e componentes do motor. Também ajuda a equilibrar a temperatura de trabalho do motor para que a combustão funcione da melhor forma possível. Em alguns casos, durante uma verificação simples que é feita retirando a vareta posicionada em uma das extremidades de um do motor podemos nos deparar com um líquido mais escuro do que o normal. Por que isso acontece? O que significa óleo escuro no motor? E quais os problemas que isso pode causar?

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

A manutenção de um carro feita de forma preventiva pode evitar uma série de problemas. Não existe somente um tipo de lubrificante mas vários que são especificados pelo próprio fabricante do veículo. É muito importante fazer a troca regular do lubrificante e do filtro de óleo a cada 10.000km.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

O óleo mais escuro significa que o fluido já está há mais tempo do que o recomendado dentro do motor. O óleo escuro já contém impurezas e até mesmo resíduos de peças metálicas e da sua movimentação. Isso pode prejudicar seriamente o desempenho do carro a longo prazo.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Se o desempenho ficar comprometido já é sinal de que o motor está trabalhando com potência menor, que o consumo já subiu e geralmente, neste ponto o motorista perceberá alguma dificuldade ao acelerar o carro. Também são comuns ruídos anormais vindos do motor que pode ser o sinal de baixa lubrificação e até mesmo da movimentação de peças dentro do motor. Este é um péssimo sinal.

Freepik/Reprodução Freepik/Reprodução

Poucos motoristas sabem mas o óleo dentro da especificação correta ajuda até mesmo a dissipar o calor gerado pelo processo de combustão. Se o óleo estiver escuro é sinal de que o motor já está mais gasto do que deveria e seu desempenho já piorou. Um motor de veículo compacto é feito para durar até mais do que 200.000 quilômetros. Mas para isso ocorrer é vital trocar o óleo dentro do intervalo especificado junto com o filtro.

