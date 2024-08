Omoda Jaecoo anuncia produção no Brasil já para 2025 Omoda 3 e Jaecoo 5 estão confirmados, mas chegarão em um segundo momento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/08/2024 - 13h17 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h09 ) ‌



A Omoda apresentou produtos e novidades no Festival Interlagos. O grupo anunciou que terá a produção no Brasil já a partir do próximo ano, e as vendas serão iniciadas no primeiro quadrimestre de 2025, com modelos importados. Com 50 concessionários no ponto inicial, a expectativa é vender 30.000 veículos no próximo ano no mercado nacional.

Embora o grupo Omoda Jaecoo faça parte da Chery e tenha a fábrica fechada pela Caoa Chery em Jacareí–SP, os executivos disseram que chegaram a pensar em reabrir a unidade, porém chegaram a conclusão de que será melhor abrir uma outra fábrica. No entanto, não confirmaram o local nem exatamente quando a produção nacional será iniciada.

No estande da Omoda Jaecoo os visitantes terão o primeiro contato com os produtos Omoda 5 e 7 além do Jaecoo 7 e 8. Os modelos Omoda 3 e Jaecoo 5 estão confirmados, mas chegarão em um segundo momento.

Os carros da Omoda Jaecoo serão oferecidos em duas plataformas: Super Hybrid e High Performance BEV (elétricos) que terão até 700km de autonomia e recarga em sistemas de terão consumo de 12kwh por 100km. A marca quer chegar a 60 países nos próximos três anos. “Para chegarmos a esses 60 mercados, trabalhamos nos últimos três anos para desenhar a estratégia de produto. Por exemplo, o SUV não é a realidade do mercado chinês, então temos que equilibrar a expectativa, mas chegaremos a 1,5 milhão de carros comercializados até 2026”, explica Felipe Amaral, gerente de Vendas e Desenvolvimento de rede.

A marca diz já ter 50 lojas prontas para o início das vendas e anunciou grupos como Carrera, Sinal, Toriba, Parvi, Barigui, Amazonas, Líder, BDG e EuroAmerica. “Shopping center faz pague da estratégia, mas queremos ter mais lojas completas com a experiência da marca”, lembrw “Os carros têm nível de segurança para atingir as cinco estrelas nos testes mais exigentes”, disse Leandro Teixeira, gerente de Produto e Preço, referindo-se aos crash test Euro NCAP.