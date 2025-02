Omoda Jaecoo já tem uma fábrica para montar seus modelos no Brasil? entenda o assunto Fábrica da Chery ainda pertence ao grupo Caoa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h22 ) twitter

O Omoda & Jaecoo iniciou as operações no país no ano passado e a comercialização de dois modelos no país a partir de março. E a partir do anúncio, feito no ano passado, de uma intenção para produzir carros no Brasil este ano, o mercado automotivo entrou em êxtase com uma possível nova operação da Chery por aqui.

Produção do Celer em 2014, amo de inauguração da fábrica em Jacareí/SP (Chery Divulgação)

O site Automotive Business obteve com exclusividade o acesso a documentos a respeito de um acordo de cessão do terreno da fábrica pela Caoa Chery para a Chery International, que é a dona da Omoda & Jaecoo, abrindo o caminho para a produção nacional dos modelos. No entanto, a Caoa Chery entrou em contato com a nossa redação e disse que o documento é de um terreno contíguo à fábrica, e não dá unidade de produção e sua data original é de 2017. No fim do ano passado, a atualização da matrícula do terreno exigiu assinatura dos sócios que foi feita recentemente. Mas não se trata de um acordo de cessão para a Chery.

Fábrica da Caoa Chery interrompeu produção em 2022 (Divulgação Chery)

O R7-Autos Carros então, ouvindo todos os lados da história, atualiza essa reportagem a respeito da fábrica. A unidade ainda pertence à Caoa Chery e não foi cedida à Omoda & Jaecoo.

No entanto, vale lembrar, ainda em 2024, a empresa havia falado em uma produção nacional já neste ano, época em que o acordo de cessão do terreo não existia.

‌



Escritório da Omoda & Jaecoo na zona sul de São Paulo (O&J Divulgação)

Também fizemos contato com o sindicato local dos metalúrgicos. Uma fonte do sindicato disse que já há seis meses a entidade foi procurada pela Caoa Chery para fazer um acordo para os cerca de 20 funcionários que ainda atuam na fábrica em serviços de manutenção (a unidade foi fechada em 2022 com a promessa de produção local de modelos híbridos e elétricos, o que não aconteceu). A Caoa Chery confirmou esse contato mas até agora não houve nenhum acordo.

Chery International

O sindicato espera que a reativação da fábrica possa servir como uma recolocação para antigos funcionários, mas nada disso ainda está confirmado.

‌



Chery International

A fábrica de Jacareí foi inaugurada pela Chery em 2014 para produzir os modelos da família Celer. Tem 1 milhão de m² e área construída de 436 mil m². Inicialmente, a capacidade de produção seria de iniciais de 50 mil unidades com plano de alcançar 150 mil por ano. A Chery formou a joint-venture com a Caoa em 2018 e usou a unidade do Vale do Paraíba para a produção do Tiggo 2 e linha Arrizo.

