Omoda Jaecoo vendeu 20 mil veículos em julho globalmente Presente na Europa e Oriente Médio, operações começam no primeiro trimestre de 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2024 - 06h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 06h00 ) ‌



Já anunciada no Brasil, a Omoda & Jaecoo alcançou 20.184 unidades vendidas no mundo. A marca já atua em países como Itália, Espanha e Polônia e desde o lançamento global da marca, há 15 meses, a companhia ultrapassou 280.000 carros comercializados.

A Omoda & Jaecoo vendeu 1.018 veículos na Espanha em julho, um aumento de 18% se comparado a junho, totalizando 3.636 unidades nos cinco meses de atuação. A empresa traçou a meta de atingir, até 2030, 1,5 milhão de veículos vendidos no mercado mundial.

Enquanto participou do Festival Interlagos a Omoda Jaecoo anunciou em julho a entrada na Arábia Saudita, Kuwait, Turquia e Malásia.

Para o Brasil a marca aportou R$ 200 milhões iniciais para estruturar seu escritório e contratar os primeiros profissionais. A marca também está formando uma nova equipe de gestão, engenharia e comunicação para iniciar as vendas no primeiro trimestre de 2025. No intervalo de apenas três anos a Omoda & Jaecoo pretende chegar a 150 concessionárias em operação no país.

