Onix e Compass recebem descontos para o público PCD: veja o desconto

A Jeep e a Chevrolet estão oferecendo descontos para o público PCD nas linhas Compass e Onix. Os clientes habilitados para esse tipo de compra com isenção de impostos terão condições diferenciadas nas concessionárias até o final deste mês.

O Jeep Compass Sport PCD tem desconto do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e bônus de fábrica chegando a uma redução de R$ 25,5 mil. O valor de tabela do Compass Sport é R$ 179,9 mil e para o público PCD o valor fica em R$ 154,4 mil.

O Jeep Compass Sport é uma versão de entrada e vem equipado com motor 1.3 T270 flex com 180/185cv e até 27,5kgfm de torque conectado ao câmbio automático de seis velocidades. Essa versão tem multimídia de 8,4 polegadas, farois em LED, painel digital de 7 polegadas e ar condicionado digital e automático.

Já o Chevrolet Onix Plus Turbo Automático é a versão mais barata com esse tipo de transmissão com tabela de R$ 109,7 mil e com os descontos para o público PCD é vedido por até R$ 93,9 mil com redução de impostos (IPI e ICMS).

O Onix Plus tem ar condicionado, direção elétrica, rádio AM/FM e Bluetooth (não tem multimídia) além de rodas de aço com calotas, DRL em LED e o conjunto tradicional de seis airbags e freio ABS.









