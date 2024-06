Onix, Fox, City e HB20: veja quais são os carros usados mais vendidos em feirão de veículos

Alto contraste

Até o dia 08 de junho dados da Fenauto, federação dos revendedores de veículos, mostram que seis milhões de veículos usados foram comercializados no Brasil. O número é cinco vezes maior do que os modelos novos o que prova que em um país com o perfil brasileiro quem manda são os “velhinhos”. E um estudo da Potencial Pesquisas feito com uma amostra que representa quase seis mil veículos em São Paulo aponta o perfil desses veículos que tem nove anos de fabricação e um tíquete médio bem mais elevado que antes da pandemia: R$ 55 mil por carro.

Feirão de veículos usados (Feirão AutoShow Divulgação) carros usados movimentam 6 milhões de unidades só nos primeiros cinco meses de 2024 no país

A pesquisa realizada dentro do feirão AutoShow em 2024 pela empresa Potencial Pesquisas mostra que as marcas mais vendidas no evento são Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Honda. E que os modelos mais procurados dessas marcas são Onix, Fox, Palio e Civic. Confira abaixo quais foram os carros mais comercializados dentro do AutoShow.

Chevrolet Onix e Onix Plus ficam até R$ 2.700 mais caros; veja tabela Chevrolet Onix e Onix Plus ficam até R$ 2.700 mais caros; veja tabela





Marcas mais vendidas

A GM e a Volkswagen representam, cada uma, 14,72% dos carros vendidos no Feirão AutoShow. A Fiat ocupa a terceira posição com 13,19% dos carros vendidos. O quarto lugar ficou com a Honda que representou 12,58% dos modelos vendidos na feira seguida pela Hyundai e Toyota com (com 9,20% cada uma), Ford com 6,75%, Jeep com 5,83%, Renault com 5,52% e Nissan com 2,76%.

Marcas mais vendidas:

GM 14,72%

VW 14,72%

Fiat 13,19%

Honda 12,58%

Hyundai 9,20%

Toyota 9,20%

Ford 6,75%

Jeep 5,83%

Renault 5,52%

Nissan 2,76%

Modelos mais vendidos

GM

Onix 35,42%

Celta 14,58%

Corsa 12,50%

Spin 8,33%

VW

Fox 41,67%

Gol 14,58%

Voyage 8,33%

Tiguan6,25%

Fiat

Palio 25,58%

Siena 16,28%

Strada 11,63%

Uno 11,63%

Honda

City 24,39%

Civic 21,95%

HRV 21,95%

Fit 17,07%

Hyundai

HB20 56,66%

Creta 33,33%

Tucson 6,67%

IX35 3,33%

Universo de pesquisa

Segundo a Potencial Pesquisas o universo desse estudo representa 18 mil veículos que foram anunciados na plataforma do feirão AutoShow entre janeiro e março deste ano.

“Se extrapolarmos essa amostra das vendas de carros usados em São Paulo temos um dado bem real de quais são as marcas de usados mais bem aceitas e de fácil liquidez no mercado”, explica Fernando Barros, da Potencial Pesquisas Inteligentes, responsável pela pesquisa.

Atualmente a idade dos carros anunciados é de nove anos de fabricação e o ticket médio dos veículos usados é de R$ 55 mil. “A valorização dos carros usados na pandemia já acabou há mais de um ano porém os carros usados estão em patamares mais altos de preço que se mantiveram”, complementa Barros.

Toda semana cerca de 1.500 veículos são anunciados por semana no feirão AutoShow que é realizado em São Paulo desde 1972 e atualmente ocupa o espaço do estacionamento do Expo Center e também o shopping ABC em Santo André. Os dados foram coletados somente no feirão AutoShow de São Paulo.









