Ora 03 GT: teste completo do compacto topo de linha

O GWM Ora GT é um dos novos elétricos que caiu no gosto dos consumidores. Ainda que esteja longe do Dolphin e Dolphin Mini que vendem em média 3.200 unidades somadas por mês o Ora 03 fica em torno de 500 unidades. Isso se deve à rede da GWM bem mais enxuta que a BYD já com mais de 100 concessionárias. E o Ora 03 tem duas versões que compartilham o mesmo motor mas com autonomias diferentes: hoje vamos falar da GT que é a mais equipada e mais cara do compacto elétrico.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

O Ora 03 GT é visualmente esportivo nos detalhes. As rodas aro 18 tem pinça de freio vermelhas e uma das faces pintada na mesma cor. Os acabamentos plásticos nas molduras imitam fibra de carbono e emolduram o para choque assim como há um aplique “GT” logo abaixo da grade dianteira.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Por dentro o Ora 03 GT tem revestimento integral em Alcântara no painel em tom vermelho e preto, bancos em couro e detalhes de bom gosto no acabamento do ajuste do banco elétrico. Há detalhes como cintos vermelhos e laterais dos bancos em vermelho contrastante mas todo o revestimento do teto é claro e não escuro.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Ao ligar notamos que toda a conectividade é nível de equipamentos surpreende. O Ora 03 traz de série painel digital ao lado da multimídia, pacote adas com frenagem e controle automático adaptativo, monitoramento de trânsito com projeção de carros e motos no painel, além de freio eletrônico de estacionamento, controle de modos de condução e regeneração da bateria, ar condicional digital entre outros itens.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Bem equipado mas mesmo assim há deslizes. Os pontos de carga de celular são todos USB A e não há sequer um ponto USB-C, não há saída de ar condicionado para os bancos traseiro e não tem ajuste de altura do cinto nem mesmo para o motorista. A chave do carro integra o alarme mas não é do tipo presencial e a peça não sugere um item de muita qualidade. O console central também é bem simples sem revestimento e cheio de plástico. Uma pena.

Motor elétrico esperto e com autonomia

A motorização de toda a linha Ora 03 tem 171cv e na versão GT a bateria tem 63kwh que corresponde a 319km no ciclo Inmetro. Como sabemos do “pessimismo” desse ciclo padrão no Brasil testamos o Ora por muitos quilômetros e após rodar 370km o carro ainda marcava 10% de bateria.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Vida real com o Ora 03

O elétrico da GWM tem um espírito esportivo que pode até lembrar um Golf GTI. O Ora 03 tem pilotagem mais “baixa”, alto nível responsivo no volante e firmeza para uma aceleração mais divertida. O conforto e a ergonomia também são pontos de destaca mas de fato o ajuste de altura do cinto pode incomodar motoristas muito baixos ou altos ainda eu o banco seja elétrico.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

O carro também entra muito bem em curvas mais fechadas mas poderia ter pneus um pouco mais silenciosos. Em velocidade de estrada os pneus são ruidosos enquanto os vidros poderiam ser mais espessos e filtrar melhor o ruído externo.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

O ponto de maior surpresa a bordo do Ora GT ficou por conta da autonomia. O carro é prático para o uso urbano e eficiente na sua proposta mas entrega boa aceleração e desempenho mesmo em estrada. Após rodar 390km e ainda com uma reserva de bateria recarregamos o veículo em um wallbox doméstico para recuperar até 80% de energia. Neste carregador com 7kw foram necessárias 5h.

Marcos Camargo Jr. 18.11.2024 Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

Assim, como grata surpresa o Ora 03 traz muita personalidade própria a bordo. É ágil, eficiente e bem equipado com pequenos pontos que poderiam ser melhores. Se a versão Skin custa em torno de R$ 150 mil o Ora 03 GT tem bateria maior e mais autonomia ao preço de R$ 187 mil. Além do visual esportivo traz mais autonomia real e lista de acessórios que são importantes na hora de compará-lo com o BYD Dolphin Plus por exemplo na faixa de preço.

