Os planos da Neta: marca quer disputar segmento de elétricos com a BYD Marca vai lançar três veículos de uma vez e promete 30 concessionárias já no primeiro momento da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 02h00 )



Nos últimos dois anos o mercado nacional assistiu a estreia de diversas marcas de grandes grupos sediados na China. E a Neta é mais uma dessas grandes empresas a anunciar sua operação por aqui. No Festival de Interlagos a Neta é simplesmente a anfitriã a maior área distante em todo o evento. Conferimos de perto os planos desta marca que pretende iniciar as vendas de três modelos Elétricos de uma só vez.

Segundo os executivos a neta irá iniciar de cara com 30 concessionárias pelo país e grandes marcas estão no grupo inicial. A Neta irá vender 3 veículos nesta primeira fase: Neta Aya, Neta X e Neta GT. Os três são muito diferentes entre si: um hatch compacto como modelo de entrada, um SUV elétrico de perfil médio e um modelo esportivo.

O carro de combate da Neta será o Aya, modelo compacto com 4,07m de comprimento, 1,54m de altura, 1,69m de largura e entre eixos de 2,41m. O porta malas tem 355 litros sendo um veículo de porte compacto e motor de 95cv e 15,3kgfm de torque com autonomia de 263km no ciclo Inmetro o que pode fazer o Aya render pouco mais de 300km no mundo real do trânsito urbano com 40kwh de bateria. Simplificado no perfil, o carro tem duas telas internas sendo uma horizontal como cluster e outra vertical para a multimídia.

Os preços do Neta Aya variam conforme a versão: Comfort por R$ 124.900 e Luxury por R$ 134.900 que traz pacote ADAS completo. Os clientes terão wallbox gratuito de 7kw. O carregamento doméstico levará de 6 a 8h e em alta potência em apenas 30 minutos (30 a 80%).

Já o SUV Neta X é um modelo médio com um pouco mais de personalidade no design. Mede 4,55m de comprimento, 1,86m de largura, 2,77m de entre eixos e 1,62m de altura com porta malas de 508 litros.

Bem melhor acabado o Neta X tem duas telas, acabamento com couro e material de melhor qualidade, console elevado e iluminação interna por LED.

O Neta X tem motor elétrico de 163cv e 21kgfm de torque em duas variantes: 400 com bateria de 52kwh e autonomia de 258km (Inmetro) e 500 com bateria de 64kwh com 317km. o Neta X 400 custará R$ 194.900 e a 500 será vendida por R$ 204.900. A versão topo de linha 500 Luxury será oferecida por R$ 214.900.

O Neta GT já foi mostrado durante o anúncio da marca mas ainda não foi homologado no Brasil. A princípio serão duas versões sendo uma com 231cv e outra com dois motores e 394cv com autonomia bem mais generosa de até 580km. Porém ainda não foram divulgados seus preços.

A Neta também vem contratando profissionais experientes no segmento automotivo enquanto estrutura suas operações para começar as vendas em setembro e as entregas antes do final desse ano.

NETA CHEGA AO BRASIL e terá 3 modelos este ano INCLUINDO O GT de 462cv. VEJA O VÍDEO!