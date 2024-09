Outlander híbrido PHEV está prestes a ser revelado SUV japonês deve ter sistema do Eclipse Cross PHEV aprimorado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h00 ) ‌



Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi está bem próxima de revelar globalmente a nova geração do Outlander que será híbrida plug-in. Antecipadamente já confirmada para o Brasil, o novo carro já foi parcialmente revelado em teasers divulgados pela imprensa internacional.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi diz que o novo design evoca autenticidade e “majestade”, algo muito ligado a tradição e as dinastias do Oriente. Esse veículo já está com desenvolvimento quase pronto e terá motor a combustão combinado com dois elétricos para manter a tradição de tração nas quatro rodas.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Vale lembrar que a Mitsubishi já tem o Eclipse Cross híbrido plug-in na Europa. Ele combina motor 2,4 litros a gasolina de 135cv e dois elétricos sendo o dianteiro com 82cv e o traseiro com 95cv e as baterias tem 13,8kwh.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Há indícios de que a Mitsubishi esteja trabalhando no aprimoramento técnico dos motores elétricos e na bateria, como boa parte dos fabricantes tem feito no mundo inteiro. A estreia será feita no Japão em breve com foco na Europa mas teremos o Outlander PHEV aqui em 2025.

