Painéis holográficos podem tornar os carros de hoje obsoletos: entenda Hyundai pode oferecer telas holográficas em parceria com a Zeiss Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 10h20 )

Os carros com tela digital e multimídia ao lado, mesmo que estejam sob a mesma moldura, podem ficar no passado em breve. Isso é o que prometem as montadoras que estão trabalhando em novos projetos para ter informações do veículo projetadas na tela, ou melhor, no para-brisa. E isso pode ocorrer já em 2027 e vai muito além de um “head up display” que está se popularizando.

Depois do Cadillac Escalade ostentando uma enorme tela de 55 polegadas e o Lincoln Navigator com uma tela de 48 polegadas nos Estados Unidos, há outras montadoras neste projeto. E essa disputa, na verdade, não é apenas sobre tamanho de tela, mas sobre integração de tecnologia e novos formatos.

Painéis holográficos podem tornar os carros de hoje obsoletos: entenda

Essa mudança pode chegar mais cedo do que o esperado, graças à Hyundai Mobis, que se uniu à fabricante de lentes Zeiss para criar um “display holográfico no para-brisa”. Ele transforma o para-brisa em um display head-up de alta tecnologia, capaz de substituir o painel de instrumentos digital, o sistema de infotainment e a tela do passageiro da frente. Além disso, por ser apenas uma projeção, os motoristas podem “ver várias informações sem desviar os olhos da estrada”.

A Hyundai diz que a produção em massa desse tipo de solução pode começar já em 2027.

Isso porque a Hyundai Mobis disse à imprensa asiática que o display depende de um projetor de alta tecnologia e de um filme transparente aplicado no para-brisa. O próprio filme tem uma espessura apenas um pouco maior que a de um fio de cabelo humano, medindo apenas 100 micrômetros e isso tudo aplicado ao vidro do veículo.

O desenvolvimento do produto já está em andamento, e a tecnologia foi recentemente demonstrada para “clientes automotivos globais domésticos” — devemos lembrar ainda que Kia e Hyundai pertencem ao mesmo grupo. A empresa também disse que o HUD holográfico deve estar presente em até 7 milhões de unidades até 2030, estabelecendo-se como uma nova tendência no campo de displays de próxima geração.

