Alto contraste

A+

A-

Fiat revela conceito Grande Panda na Itália e modelo pode chegar ao Brasil

Após a revelação do conceito Grande Panda, na Itália, a Fiat apenas fez referências históricas ao modelo original de 1980 e embora a promessa é que o novo carro chegue só em 2027, a página @au_tospotter do Instagram divulgou um flagra do interior do compacto, que traz duas amplas telas e um novo padrão de volante diferente dos atuais Pulse e Fastback.

@marcoscamargo_carros Fiat GRANDE PANDA: um conceito global que vai dar origem ao sucessor do Fiat Argo que pode até voltar a usar o nome FIAT UNO! Gostou do estilo? Comente ai ✅✅ ♬ som original - marcoscamargo_carros

O painel tem desenho moderno, espaço para objetos em nichos superiores, console central elevado, volante ovalado com detalhes de costura e inspiração em cores claras.

Panda terá interior inédito em modelos da Fiat: veja fotos (@au_tospotter/Redes Sociais/Reprodução)

Esses detalhes quadrados também estão presentes nas saídas de ar-condicionado. O console central é diminuto e arredondado, trazendo botões do câmbio automático sugerindo uma solução para a transmissão ainda que nada sobre motorização na feira. A tela tem moldura com dois nichos deduzindo um cluster digital e multimídia entre 7 e 8 polegadas.

Panda terá interior inédito em modelos da Fiat: veja fotos (@au_tospotter/Redes Sociais/Reprodução)

O Fiat Grande Panda será construído sobre a plataforma STLA Smart que é evolução simplificada da CMP. Por fora, traz detalhes quadrados, lembrando os modelos dos anos 80 e 90, bem como traz faróis dianteiros largos em LED com acabamento futurista pixelado. Já a traseira tem lanternas na vertical com assinatura luminosa no formato retângular e no modelo divulgado as rodas tem 17 polegadas.

Publicidade

Panda terá interior inédito em modelos da Fiat: veja fotos (@au_tospotter/Redes Sociais/Reprodução)

Em relação à motorização, o novo Fiat Grande Panda pode ser equipado com apenas motor a combustão, com sistema híbrido ou elétrico, uma vez que essa plataforma permite eletrificação. Esse modelo poderá ter múltipla motorização e a própria base derivada da CMP permite acoplar motor elétrico (como existe no e-208 e e-C3), T200 turbo (no C3 Aircross, 208 e 2008) ou motores híbridos leves como já apresentado.

Fiat revela conceito Grande Panda na Itália e modelo pode chegar ao Brasil

Por ter plataforma STLA Smart, o modelo pode ser fabricado em Betim, Minas Gerais, dando origem ao que pode ser o futuro do Argo, que deve voltar a se chamar Fiat Uno. A motorização pode ser a 1.0 turbo de 130 cv. Com o anúncio de um modelo inédito em Betim que terá plataforma CMP ou STLA Smart, abre-se um universo de possibilidades para os novos compactos da Stellantis sejam Peugeot, Citroën, Fiat ou Jeep.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.