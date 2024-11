Para acelerar vendas, Jeep reduz preço de SUVs nos EUA Linha Wagoneer fica até US$ 7 mil mais em conta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h09 ) twitter

A Jeep está passando por um momento difícil nos Estados Unidos. E ao apresentar a linha 2025 do Wagoneer e Grand Wagoneer a marca do grupo Stellantis trouxe novos itens de série e uma redução de preços significativa de até US$ 7 mil, cerca de R$ 40 mil em valores convertidos.

A linha Wagoneer e Grand Wagoneer vem com o motor 3.0 seis cilindros Hurricane 6 já oferecido na RAM 1500 que já foi lançada no Brasil (a base dos dois veículos é a mesma, inclusive).

Hoje as vendas da linha estão bem atrás de modelos tradicionais como GMC Denali, Cadillac Escalade e Lincoln Navigator. A Wagoneer 4X2 cujo preço começa em US$ 59,9 mil, ficou US$ 3 mil mais barata e agora custa US$ 56,9 mil, cerca de R$ 330 mil. A versão topo de linha Wagoneer Series III 4X4 cujo preço chegou a US$ 73,9 mil, agora custa US$ 68,5 mil, cerca de R$ 398 mil em valores convertidos.

A versão alongada Wagoneer L também custa agora entre US$ 62,9 mil e US$ 76,9 mil, cerca de R$ 364 a R$ 447 mil. Ao lançar a linha 2025, todos os Wagoneer ganharam rodas aro 20 que eram opcionais, enquanto o pacote completo de controle de cruzeiro adaptativo foi incluído como item de série.

JEEP WAGONEER SUV de luxo melhor que Compass e Commander. VEJA O VÍDEO!









