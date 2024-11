Peninsula London: conheça o concurso de carros antigos mais exclusivo do mundo Além do circuito de Peeble Beach, Motorclasica e Retromobile, evento mais exclusivo do mundo fica na Inglaterra e não é aberto ao público Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 02h00 ) twitter

Peninsula hotels/Divulgação Peninsula hotels/Divulgação

O Brasil ainda não está no circuito dos grandes eventos de carros antigos do mundo. Por aqui o movimento antigomobilista é antigo, mas não tem o mesmo prestígio de grandes mostras. Uma delas é o Peninsula London, um evento exclusivo e fechado ao grande público, sendo reservado apenas aos grandes colecionadores com suas obras de arte em movimento com histórias ricas para contar.

Peninsula hotels/Divulgação Peninsula hotels/Divulgação

O Peninsula London é o palco do maior concurso de elegância do mundo, sendo organizado no hotel homônimo londrino. Reservado aos colecionadores a mostra também exibe além dos carros as últimas tendências em arquitetura clássica, artesanato e gastronomia em uma rica experiência para seus frequentadores.

O R7-Autos Carros fez a lista dos carros antigos, que foram exibidos nesse evento organizado ao longo da última semana na capital britânica. E não tem nenhum modelo de marcas generalistas, mas sim clássicos premium ou de marcas que já não existem mais.

Veja os carros que concorrem no Best of the Best Award:

‌



Bugatti 57S - Bugatti/Divulgação Bugatti 57S - Bugatti/Divulgação

Voisin C25 Aerodyne

Um dos apenas oito exemplares já feitos, este C25 apresenta um icônico design art déco, com uma pintura bicolor que destaca o design inspirado na aviação de Gabriel Voisin. O C25 estava à frente de seu tempo, com um chassi mecanicamente avançado e um teto retrátil automático. O motor era um seis cilindros em linha com apenas 90cv, mas em 1935 se tratava de um bólido sobre rodas restrito a um universo pequeno de colecionadores.

Duesenberg - Duesenberg/Divulgação Duesenberg/Divulgação

Duesenberg Model SJ Speedster

Um dos clássicos Pré-Guerra são os carros da luxuosa Duesenberg, especialmente o Model SJ Speedster. Dos 500 exemplares produzidos, apenas 38 foram feitos nessa configuração com carroceria especial Sun Glow e motor de oito cilindros em linha com 320cv capaz de levar o carro a mais de 180km/h, o que era impensável no ano de 1935.

‌



O carro está no acervo da Lyon Estate Car Collection, mas pertenceu ao um marajá indiano que o encomendou na década de 1930.

Bugattii Roadster - Bugatti/Divulgação Bugattii Roadster - Bugatti/Divulgação

1937 Bentley Rothschild Sedanca Coupe

O Bentley sempre foi símbolo da aristocracia britânica e aqui aparece na carroceria Sedanca Coupe construída pela Gurney Nutting. Era uma das mais caras encarroçadoras da época que produziu pouquíssimos veículos.

‌



O motor seis cilindros em linha tinha 110cv e alcançava 115km/h não sendo um dos mais velozes do seu tempo até pela aerodinâmica prejudicada pelo estilo do carro. No entanto, a carroceria e o cuidado dos detalhes fizeram dele um clássico da aristocracia no seu tempo.

Bentley Sedanca - Bentley/Reprodução Bentley/Reprodução

1937 Bugatti 57S Roadster

Outro esportivo clássico dessa época o 57S teve a carroceria feita pela Corsica coachwork e participou de vários ralis de regularidade pela Europa até 1940. Seu motor oito cilindros em linha tinha 175cv e o perfil baixo e aerodinâmico o fazia acelerar até os 220km/h. Sua produção ficou concentrada entre 1934 até 1940.

Roarington Metaland Divulgação Roarington Metaland Divulgação

1953 Ferrari 250 MM Berlinetta

O clássico italiano de 1953 participou do Mille Miglia e também de Le Mans no mesmo ano de construção. Foi restaurado cuidadosamente pela Tillack & Company, uma das melhores oficinas do mundo e referência em clássicos italianos. Seu motor V12 era um 3,0 litros com 237cv que girava alto até 7200rpm alimentado por quatro carburadores e superava os 220km/h acelerando de 0-100km na faixa dos seis segundos.

