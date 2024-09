Pesquisa mostra que alguns itens de tecnologia dos carros são “inúteis” Estudo do JD Power foi feito com clientes que compraram carros novos nos últimos três meses Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



Os carros novos estão repletos de todo tipo de tecnologia e recursos de segurança. Porém nem todas as ferramentas disponíveis nos carros são consideradas positivas pelos usuários ao longo do uso. Um Estudo de Experiência de Tecnologia publicado pelo J.D. Power nos Estados Unidos descobriu que a abundância de recursos nos novos veículos pode ser ruim para alguns consumidores e boa para outros.

O JD Power classificou os recursos dos veículos em uma escala de “problemas por 100 veículos” (PP100). Os proprietários relataram 43,4 problemas por 100 veículos para soluções presentes na multimídia como os controles por gestos. Segundo 21% dos motoristas esse recurso não tem utilidade. Outras tecnologias, como os vários sistemas de assistência à direção sem as mãos, receberam pontuações baixas em termos de utilidade, e versões mais avançadas desses sistemas também não tiveram um desempenho muito melhor no estudo.

Pacote ADAS é importante

O que chama a atenção dos pesquisadoras é que os sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) receberam avaliações favoráveis. Os proprietários gostam de recursos como o monitoramento de ponto cego, que atende a uma necessidade específica durante a condução, em vez de introduzir uma inovação que eles não entendem.

Poucos proprietários responderam positivamente quando perguntados sobre a terceira tela disponível para os passageiros. Essa solução tem sido mais difundida nos países desenvolvidos mas muitos classificam o recurso como “desnecessário”. As montadoras têm se esforçado para incluir mais telas em modelos de luxo. Além disso os motoristas admitem que se distraem com a terceira tela ainda que seja visível só para os passageiros.

A Tesla, uma das montadoras mais voltadas para a tecnologia, está enfrentando dificuldades à medida que expande seu mercado além dos primeiros usuários entusiastas e atinge compradores mais convencionais. Alguns recursos do portfólio da empresa apresentaram queda no estudo deste ano, com tecnologias como o sistema de monitoramento direto do motorista.

A J.D. Power coletou respostas de quase 82.000 proprietários de veículos do ano modelo 2024 nos primeiros 90 dias após a compra. Neste ano, a organização introduziu uma nova análise de retorno sobre o investimento, que será usada para ajudar as montadoras a determinar os melhores recursos tecnológicos para novos modelos de veículos.

