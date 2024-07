Alto contraste

Peugeot 2008 é revelado e vem enfrentar T-Cross, Tracker e Creta

A Peugeot revelou imagens oficiais da nova geração do 2008 que deve ser finalmente lançado até o final do mês de julho. O carro que já tem design conhecido e já é vendido nessa geração com motor elétrico (e-2008), agora virá com motor T200 flex de 130cv com produção concentrada na Argentina.

De olho no segmento dos crossovers mais vendidos hoje como Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta, o Peugeot 2008 ganha atualizações como novo pára-choque, grade, faróis e lanternas e agora nas imagens divulgadas pela Stellantis notamos alguns detalhe extras.

O primeiro está em uma multimídia de 10 polegadas com interface diferente dos modelos atuais da marca, freio de estacionamento que será de botão e não de alavanca e terá ao menos uma versão chamada “GT”.

Na Argentina o Peugeot 2008 já tinha como certa a introdução do motor T200 de 125/130cv e 20kgfm de torque que já equipa Fiat Pulse, Fastback e Citroën C3 Aircross.

A versão elétrica também terá novidades com motor mais potente de 156cv, 20cv a mais que o atual, e bateria de 54kwh, 4kwh a mais, que da deu 50km extras de autonomia em testes na Europa.

Os carros já estão sendo distribuídos para o Brasil mas até agora o Peugeot 2008 não teve uma data de lançamento confirmada o que deve ocorrer nos próximos dias.

Vi de perto o NOVO PEUGEOT 2008, 208, novo NISSAN Sentra e Yaris Cross QUE SERÃO LANÇADOS NO BRASIL. VEJA O VÍDEO!





