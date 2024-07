Peugeot 2008 estreia na Argentina só com motor 1.0 turbo SUV compacto tem só opção de motor turbinado no país vizinho

Peugeot 2008 estreia na Argentina só com motor 1.0 turbo

A Peugeot já iniciou a fase de lançamento do compacto 2008 na Argentina onde ele é produzido em El Palomar. Com o visual que já conhecemos e já confirmamos em modelos que estão a caminho dos concessionários aqui no Brasil, o Peugeot 2008 argentino terá em um primeiro momento apenas o motor 1.0 turbo T200 da Stellantis.

A imprensa argentina presente no evento disse que conforme os engenheiros confirmaram a Stellantis avaliou vários propulsores além dos europeus (referindo-se ao 1.2 Puretech vendido em países como México, Colômbia e Chile) para poder equipar o 2008. Porém optaram neste primeiro momento pelo T200.

O motor brasileiro é calibrado para beber apenas gasolina no país vizinho e tem 120cv e 20kgfm de torque sempre combinado com transmissão automática CVT que simula sete marchas. A velocidade máxima é de 190km/h e o 0-100km/h é feito em 10,5s segundo a Peugeot.

Pelo visto os argentinos não terão o 1.6 EC5 aspirado no Peugeot 2008 nesta geração mas há chance da chegada de outras opções como o próprio T270 que foi testado no carro. Inicialmente o Peugeot 2008 será vendido só na versão Allure com rodas aro 17, faróis sem LED e um posicionamento mais custo benefício enquanto no Brasil a ideia é oferecer versões mais equipadas como a GT que foi flagrada a caminho do Brasil já com LED, carroceria em dois tons, rodas com acabamento especial entre outros.

Outras versões serão lançadas em agosto na Argentina quando o carro deve finalmente já ter sido mostrado aqui no Brasil em sua versão Flex. O preço ficou em cerca de 31 milhões e pesos ou cerca de R$ 193 mil em conversão direta.

