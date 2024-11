Peugeot 2008 GT Active: veja o teste da versão de entrada do SUV compacto Veículo abre mão de itens de conforto da versão GT mas tem preço acessível Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/11/2024 - 13h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 13h53 ) twitter

O recém-lançado Peugeot 2008, importado da Argentina, fez o SUV renascer por conta do design e da proposta acessível e mais competitiva. Distante da versão topo de linha a base do Peugeot 2008 é a Active posicionada como modelo e de entrada por R$ 124,9 mil.

Equipado com o motor T200 Flex, o novo 2008 utiliza a plataforma CMP, adotada em mercados globais. Apesar de menos equipado em comparação à versão europeia, o modelo traz avanços significativos em segurança e estilo, posicionando-se em um segmento bem disputado com 18 outros SUVs compactos.

A versão Active pode passar despercebida pela simplicidade e diferenças importantes na lista de equipamentos, mas antes é importante lembrar o que ela traz a menos do que as outras versões.

Itens de série

Nesta versão Active o Peugeot 208 traz faróis halógenos com luzes diurnas em LED, rodas aro 17 e grade com acabamento em preto brilhante que não acompanham a cor do carro como no 2008 GT.

Os bancos são em tecido e couro com ajuste de altura para o motorista, mas vem só com quatro airbags além de assistente de partida em rampa, controle de Cruzeiro (não adaptativo) e alarme sem chave presencial, pois ela é do tipo canivete e sem partida por botão.

Há ar condicionado digital automático, multimídia de 10 polegadas foi mantida e há quatro tomadas USB além do freio eletrônico de estacionamento.

Aqui não há câmera 360°, aletas para troca de marcha atrás do volante, frenagem automática de emergência, carregador de celular por indução (no lugar há uma porta objetos) nem rebatimento dos espelhos retrovisores.

Design exterior

O design do novo Peugeot 2008, inspirado no e2008, destaca-se pelo conjunto ótico LED, disponível em Full LED na versão GT. A dianteira apresenta um novo para-choque anguloso, skidplate, grade envolvente e o clássico emblema do leão, agora em fundo preto. Na traseira, as luzes 3D e as novas rodas de 17 polegadas são outras novidades.

Desempenho com motor turbo

O novo Peugeot 2008 é equipado exclusivamente com o motor T200 turbo, que entrega 130 cv e 20 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático CVT que simula sete marchas. Com sistema McPherson na dianteira e eixo rígido Twist Beam na traseira, o modelo oferece excelente estabilidade e conforto, além de freios a disco nas quatro rodas.

Sai de linha o motor 1.6 aspirado e também o 1.6 THP na linha do Peugeot 2008 sendo que o T200 é o único propulsor em linha nesta nova geração.

Dimensões e Capacidade

Com 4,30m de comprimento, 2,61m de entre-eixos, 1,54m de altura e 1,99m de largura, o Peugeot 2008 possui ângulos de entrada e saída de 18,2° e 29,7°, respectivamente, além de uma altura do solo de 22,7 cm. O porta-malas oferece 419 litros de capacidade, ideal para o dia a dia e viagens.

Primeiras impressões ao volante

O teste a bordo do Peugeot 2008 Active se mostra bem agradável na proposta. O motor T200 é o mesmo que se comporta com agilidade, desempenho satisfatório e boa economia além do silêncio a bordo. Aliás, é o CMP com motor T200 mais silencioso entre outros modelos.

A suspensão dianteira é do tipo McPherson enquanto a traseira é de eixo rígido “Twist Beam” mais confortável com amortecedores de dupla ação e novas buchas usadas na suspensão traseira. No caso da Active, só motoristas mais exigentes vão notar a falta de alguns itens como teto solar, painel 3D e carregador sem fio de celular mas bem que ele já poderia ter os seis airbags, certamente uma economia desnecessária.

Notamos ainda um ruído maior de rolagem na estrada e reparamos que nessa versão o 2008 tem pneus GT Radial e não o Goodyear da versão GT. Para efeito de comparação o 2008 GT custa quase R$ 170 mil com recentes aumentos de preço. Já o Active custa R$ 125 mil, distante R$ 5 mil da próxima versão Allure que terá câmera integral, chave presencial e banco em couro. Pela economia parece um bom negócio. Diante de outros SUvs o 2008 Active tem preço de Fiat Pulse, Tracker 1.0, Creta Comfort e Kicks considerando versões mais simples. Na balança é um carro com desempenho satisfatório e nível de entrega interessante dentro do segmento.

PEUGEOT 2008 Active: SIMPLES DEMAIS? Vale a pena? Qual o preço? VEJA O VÍDEO!

