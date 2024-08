Peugeot 2008 GT nova geração: testamos o SUV que chega a partir de R$ 119,9 mil Novidade vem importada da Argentina com refinamento e mecânica mais moderna Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2024 - 10h34 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h49 ) ‌



Peugeot 2008 GT nova geração: testamos o SUV que chega a partir de R$ 119,9 mil

O recém-lançado Peugeot 2008, importado da Argentina, chega ao mercado brasileiro com preços entre R$ 119,9 mil e R$ 149,9 mil, destacando-se pelo seu desempenho robusto e design arrojado, e também alinhado com a oferta do carro em outros países.

Equipado com o motor T200 Flex, o novo 2008 utiliza a plataforma CMP, adotada em mercados globais. Apesar de menos equipado em comparação à versão europeia, o modelo traz avanços significativos em segurança e estilo, posicionando-se em um segmento bem disputado com 18 outros SUVs compactos.

Design exterior

O design do novo Peugeot 2008, inspirado no e2008, destaca-se pelo conjunto ótico LED, disponível em Full LED na versão GT. A dianteira apresenta um novo para-choque anguloso, skidplate, grade envolvente e o clássico emblema do leão, agora em fundo preto. Na traseira, as luzes 3D e as novas rodas de 17 polegadas são outras novidades.

Peugeot 2008 GT nova geração: testamos o SUV que chega a partir de R$ 119,9 mil

Design interior

O interior do Peugeot 2008 mantém o perfil conhecido do 208, com melhorias significativas. Destaque para o console elevado, bancos em couro e tecido, painel com visão 3D (na versão GT), porta USB-C e carregador de celular sem fio.

A nova central multimídia de 10,3” oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de câmera traseira de alta resolução e sistema de auxílio 360° na versão GT. O sistema operacional traz gráficos mais coloridos e modernos, embora a câmera pudesse ter resolução melhor.

Peugeot 2008 GT nova geração: testamos o SUV que chega a partir de R$ 119,9 mil

Desempenho com motor turbo

O novo Peugeot 2008 é equipado exclusivamente com o motor T200 turbo, que entrega 130 cv e 20 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático CVT que simula sete marchas. Com sistema McPherson na dianteira e eixo rígido Twist Beam na traseira, o modelo oferece excelente estabilidade e conforto, além de freios a disco nas quatro rodas.

Peugeot 2008 GT nova geração: testamos o SUV que chega a partir de R$ 119,9 mil

Sai de linha o motor 1.6 aspirado e também o 1.6 THP na linha do Peugeot 2008, sendo que o T200 é o único propulsor em linha nesta nova geração.

Peugeot 2008 GT nova geração: testamos o SUV que chega a partir de R$ 119,9 mil

Dimensões e Capacidade

Com 4,30m de comprimento, 2,61m de entre-eixos, 1,54m de altura e 1,99m de largura, o Peugeot 2008 possui ângulos de entrada e saída de 18,2° e 29,7°, respectivamente, além de uma altura do solo de 22,7 cm. O porta-malas oferece 419 litros de capacidade, ideal para o dia a dia e viagens.

Peugeot 2008 GT nova geração: testamos o SUV que chega a partir de R$ 119,9 mil

Primeiras impressões ao volante

Em nosso primeiro teste, realizado no litoral norte de Alagoas, o Peugeot 2008 surpreendeu pelo silêncio a bordo e pela performance do motor turbo, com respostas rápidas e frenagens eficientes. A nova central multimídia e o som de alta qualidade complementam a experiência de condução, embora o preço da versão GT, disponível no teste, seja elevado em comparação com concorrentes como Volkswagen T-Cross e Chevrolet Tracker.

Peugeot 2008 GT nova geração: testamos o SUV que chega a partir de R$ 119,9 mil

Outro ponto a ser destacado é o silêncio a bordo graças ao melhor isolamento acústico da cabine. A suspensão dianteira é do tipo McPherson enquanto a traseira é de eixo rígido “Twist Beam” mais confortável com amortecedores de dupla ação e novas buchas usadas na suspensão traseira.

peugeot 2008 2025 Pedro Bicudo

Segurança e Tecnologia

O Peugeot 2008 oferece quatro airbags nas versões de entrada, com a versão GT equipada com seis airbags e o pacote ADAS, que inclui alerta de colisão com frenagem automática, assistente de permanência em faixa e reconhecimento de placas. No entanto, o modelo carece de controle de cruzeiro adaptativo e alerta de ponto cego, itens presentes em rivais do segmento.

peugeot 2008 2025 Pedro Bicudo

O pacote Adas está presente apenas no modelo avaliado enquanto as versões Active e Allure tem somente quatro airbags e dispensa ADAS. A Allure ainda traz câmera 360° com sensor dianteiro e traseiro bem como a versão GT.

Versões e Preços

Active: R$ 119,9 mil - Rodas aro 17, faróis em LED, ar-condicionado digital, quatro airbags, bancos em tecido e couro, multimídia de 10,3”.

Allure: R$ 129,9 mil - Adiciona alerta de ponto cego, espelhos retrovisores rebatíveis, câmera 360°, chave presencial, bancos em couro e carregador de celular sem fio.

Preços e versões do novo Peugeot 2008: equipamentos e especificações

- GT: R$ 149,9 mil - Teto solar panorâmico, faróis em LED 3D, painel 3D, bancos em couro GT e pacote ADAS completo. Na linha de acessórios MOPAR, o Peugeot 2008 traz soleira iluminada, rack de teto e suporte de bicicleta, logotipo iluminado na parte inferior das portas, nivelador de carga no porta-malas, bolsa organizadora de objetos bem como porta paletó fixado na parte traseira dos bancos dianteiros.

Preços e versões do novo Peugeot 2008: equipamentos e especificações

Garantia e Pré-Venda

O Peugeot 2008 2025 vem com três anos de garantia e um pacote de três revisões por R$ 732. A pré-venda começa amanhã nas concessionárias e os preços são válidos até 31 de agosto.