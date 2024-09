Peugeot 208 2025 ganha novo visual: conheça as versões Nova dianteira, rodas e dianteira mudam no carro que agora tem quatro e não mais seis versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/09/2024 - 09h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 09h00 ) ‌



Lançado por aqui em 2021 o compacto Peugeot 208 acaba de ganhar suas mais importantes mudanças além das versões que foram introduzidas nos últimos dois anos. O 208 chega à linha 2025 com novo visual, novas versões e mudanças de conteúdo. Embora os preços não tenham sido revelados, já tivemos um primeiro contato com o Peugeot 208 GT 2025. E o que ele traz de novo?

Visualmente o Peugeot 208 ganha uma nova grade, o novo logotipo da marca, faróis redesenhados com o dente de sabre separado do conjunto que tem novos LEDs e sem a entrada de ar nas laterais além de novas rodas. Na traseira ganha só um novo arranjo para as lanternas e novo logotipo.

Por dentro ganha bancos com novas opções de tecido e mantém o estilo que conhecemos aqui no Brasil desde o lançamento. Também novidade na Argentina, onde é produzido, o GT tem molduras nas caixas de roda, rodas especiais aro 17 com acabamento diamantado entre outras novidades.

Motor 1.0 aspirado para versões Active e Style

As versões de entrada mantém o motor 1.0 Firefly três cilindros de 71/75cv e 10kgfm de torque combinado com câmbio de cinco marchas. Não existe mais uma versão Like para a gama do 208.

Versões turbo T200 para o Allure e GT

Já as versões topo de linha do Peugeot ficam com o já conhecido motor T200 de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT. Não existe mais uma versão Griffe para o Peugeot 208.

Versões do Peugeot 208 2025

O Peugeot 208 Active tem retrovisor preto brilhante e maçaneta na cor da carroceria mas mantém calotas aro 15. Com adição do pacote Pack ganha controles de volante, entrada adicional USB e ar digital e multimídia de 10,3 mas não é a nova do 2008 e sim o mesmo sistema já conhecido.

A versão Style do Peugeot 208 adiciona faróis full LED 3D, rodas de 16″ de liga leve cor preto brilhante e novos miolos de roda, bancos personalizados e teto panorâmico. Também tem Visio Park 180 graus e carregador sem fio para celular além da opção de cor cinza selenium e acabamentos escuros.

A Allure adiciona motor 1.0 turbo e câmbio CVT. O Peugeot 208 Allure tem rodas de liga 16 diamantadas, i cockpit 2D no painel, e no Pack advance traz teto panorâmico, volantes e bancos em couro e tecnologia keyless além de carregador por indução.

A Versão GT do Peugeot 208 é a estreia. Tem Rodas aro 17 acabamento diamantado, volante em couro e emblema GT costuras exclusivas, banco com apoio, ICockpit 3D, 6 airbags, alerta de colisão, frenagem de emergência, reconhecimento de placas, faróis altos automáticos, assistente de fadiga, sensor de chuva, sensor de chuva.

