Peugeot 208 mudará em breve no Brasil: veja como ficará o hatch Nova dianteira, rodas e interior são esperados por aqui a partir de setembro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 10h00 ) ‌



Peugeot 208 mudará em breve no Brasil: veja como ficará o hatch Peugeot/Divulgação

Produzido na Argentina desde 2020, o Peugeot 208 já mudou no país vizinho. Ganhou novo visual, novas versões e mudanças que muito em breve teremos no Brasil. E o que vai acontecer com o hatch?

Peugeot 208 mudará em breve no Brasil: veja como ficará o hatch Peugeot/Divulgação

Visualmente o Peugeot 208 ganha uma nova grade, o novo logotipo da marca, faróis redesenhados com o dente de sabre separado do conjunto e sem a entrada de ar nas laterais além de novas rodas. Na traseira ganha só um novo arranjo para as lanternas.

Peugeot 208 mudará em breve no Brasil: veja como ficará o hatch Peugeot/Divulgação

Por dentro ganha bancos com novas opções de tecido e mantém o estilo que conhecemos aqui no Brasil desde o lançamento. Uma das novidades no mercado argentino é a estreia de uma versão com apelo esportivo GT muito tradicional na gama da marca francesa. Porém devemos ficar atentos à motorização. Na Argentina o motor 1.0 aspirado de até 82cv sai de linha, o 1.6 aspirado se mantém como opção de entrada e há duas versões com o T200 1.0 turbo que já conhecemos porém com 120cv.

Peugeot 208 mudará em breve no Brasil: veja como ficará o hatch Peugeot/Divulgação

E no Brasil? Não temos nenhuma informação oficial a respeito da reestilização do Peugeot 208. Porém, fica claro que a marca irá renovar o hatch por aqui uma vez que sua produção é concentrada na fábrica de El Palomar.

Peugeot 208 mudará em breve no Brasil: veja como ficará o hatch Peugeot/Divulgação

Porém há indícios de que a marca do leão deixe de usar o 1.0 aspirado por aqui se concentrando apenas nas versões T200 uma vez que o 1.6 EC5 já não atende aos exigentes padrões de emissões do Proconve L8. Agora a Peugeot irá lançar o 2008 deixando na sequência para aparesentar a reestilização do 208 que deve ocorrer entre setembro e outubro. Algumas unidades já foram flagradas rumo ao Brasil mas a Peugeot deve esperar o 2008 ser lançado para apresentar as novas versões do hatchback.

