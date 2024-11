Peugeot 208 Racing é lançado com foco em pilotos novatos na Europa Motor é o conhecido Puretech 1.2 turbo com 147cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 10h00 ) twitter

Peugeot/Divulgação Peugeot/Divulgação

O segmento de competições é relevante no mundo inteiro e serve como vitrine para as marcas mostrarem seus veículos. De olho neste segmento Stellantis Motorsport apresentou a versão Racing do Peugeot 208. Não chega a ser um Rally4 mas pode ser degrau de acesso ao esportivo com menos “pimenta” mas um grau de emoção.

O carro foi desenvolvido para pilotos novatos. O desenvolvimento foi em conjunto com a Federação Francesa de Automobilismo (FFSA), para o Grupo F-RC6 (rali) e a Classe FR6 (pista) com estreia prevista para a França no próximo ano. A gaiola também é homologada pela FIA. Rodas e pneus são específicos bem como os freios e suspensão retrabalhadas no Peugeot 208.

Peugeot/Divulgação Peugeot/Divulgação

O Peugeot 208 tem só 1.050kg e o motor é o conhecido PureTech 1.2 turbo retrabalhado para render 147 cv, que são 37 a mais que a versão original combinado com câmbio manual de seis marchas.

Peugeot/Divulgação Peugeot/Divulgação

Os preços partem dos € 38,9 mil, cerca de R$ 242 mil em valores convertidos que é sim um preço interessante dentro do seu propósito. As primeiras unidades serão entregues aos clientes a partir de fevereiro de 2025.

