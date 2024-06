Alto contraste

Peugeot 208 turbo é mais rápido que Onix, HB20 e Polo?

Desde 2023 a Peugeot mexeu na linha do compacto 208 e incluiu como opção o motor T200 1.0 turbo no hatch entre os modelos topo de linha. O motor consagrado na linha Fiat Pulse/Fastback, Strada e Citroën C3 Aircross deu nova vida ao hatch com seus 130cv e 20kgfm de torque. Porém potência não é tudo e diante de bons concorrentes como Chevrolet Onix e Hyundai HB20 (que vendem mais que o Peugeot) bem como o Volkswagen Polo (as versões que mais vendem são as de entrada como o Polo Track) qual é o hatch compacto turbo mais rápido do Brasil?

Colocando os quatro concorrentes lado a lado e analisando os números podemos concluir facilmente que sim. O motor T200 1,0 litro de três cilindros desenvolve 130 cv com torque de até 20,4 kgfm. O motor moderno, turbinado e com injeção direta contribui para bons números de desempenho. Com isso, o Peugeot 208 turbo pode fazer de zero a 100 km/h em apenas 9 segundos, atingindo a máxima de 206 km/h. Existe ate uma boa margem diante dos concorrentes como veremos a seguir

O segundo mais rápido deste ranking é o Hyundai HB20 1.0 turbo TGDI, que entrega até 120cv com até 17,5 kgfm de torque, fazendo de zero a 100 km/h em 9,3 segundos, chegando aos 192 km/h de máxima. A aceleração é boa fruto do baixo peso mas a velocidade máxima não chega perto do Peugeot que ganha do modelo da Hyundai.

Os próximos candidatos estao bem próximos e não estamos considerando aqui todo o pacote que cada um entrega, apenas o desempenho: O Chevrolet Onix 1.0 Turbo, que tem motor 1.0 turbo Ecotec desenvolve 116 cv e torque de 16,8 kgfm, fazendo de zero a 100 km/h em 10,1 segundos. A velocidade máxima é de 187 km/h. O conceito do motor é igual ao dos rivais porém não conta com injeção direta de combustível por enquanto.

Por fim, o Volkswagen Polo 1.0 200TSI, que rende 116 cv e 16,8 kgfm de torque também entra no páreo. Essa versão sofreu mudança desde o início de 2023 quando o motor 200TSI sofreu um corte de potência para atender às normas de emissões deixando os 128cv para 116cv. O Polo 200TSi em todas as versões turbinadas acelera de zero a 100 km/h em 10,1 segundos e atinge a velocidade máxima de 195 km/h.

Quanto custa o Peugeot 208 Style turbo

Para nos ajudar neste comparativo, aceleramos de novo o Peugeot 208 Turbo na versão Style, que é vendida no site da marca por R$ 111.490. Essa versão vem bem equipada e traz diversos equipamentos como multimídia de 10 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, I-Cockpit 3D, ar-condicionado digital, câmera de ré com ângulo de 180 graus, rodas esportivas de 17 polegadas, teto solar panorâmico, entre outros.

No motor T200, o Peugeot tem aceleração esperta e boas retomadas graças ao peso de 1.139kg e o motor turbo com injeção direta. Por ser mais baixo e com aerodinâmica favorecida o Peugeot 208 só esbarra em detalhes como a rede de concessionários que não chega perto da cobertura dos rivais e ainda um certo preconceito com a marca do leão. Mas respondendo à pergunta proposta no artigo, o 208 é o carro hatch turbo mais rápido do segmento atualmente.





