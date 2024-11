Peugeot anuncia o preço do novo e-2008 elétrico: confira SUV tem motor elétrico de 158cv e 26,5kgfm Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo Peugeot 2008 estreia no Brasil com motor elétrico e antecipa flex

Depois de apresentar o e-2008 a Peugeot anunciou os preços do renovado SUV elétrico no país. Importado da Europa e com mais potente além de autonomia ampliada o crossover francês estreia no país em versão única por R$ 269.990.

Novo Peugeot 2008 estreia no Brasil com motor elétrico e antecipa flex

Além do visual do novo modelo com grade e detalhes renovados, o Peugeot e-2008 tem motor elétrico mais potente e passa de 136 para 158cv e 26,5kgfm de torque. Com isso, a Peugeot anuncia a aceleração de 0 a 100 km/h de 8,9 segundos e velocidade máxima limitada a 150 km/h. Na prática ele é 1s mais rápido que o anterior com as mudanças.

Novo Peugeot 2008 estreia no Brasil com motor elétrico e antecipa flex

As baterias de 50kwh são 10% mais eficientes e rendem 261km de autonomia o que deve significar cerca de 320km na cidade ainda a ser testado.

Novo Peugeot 2008 estreia no Brasil com motor elétrico e antecipa flex

O carro inclui um carregador doméstico portátil de carga lenta com 3,2kw que requer mais de 16h conectado à tomada mas a Peugeot melhorou o sistema de recarga de 7,4kw para 11kw permitindo o reabastecimento elétrico em cerca de 5h em wallbox habilitado para esta potência. Em carga rápida o sistema funciona em 100kw.

‌



Novo Peugeot 2008 estreia no Brasil com motor elétrico e antecipa flex

O Peugeot e-2008 pode ser recarregado gratuitamente em 764 pontos do tipo AC e 18 carregadores rápidos DC disponíveis na rede de recarga do parceiro Zletric.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.