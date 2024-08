Picape da Jac Motors recebe nota máxima em teste de colisão do ANCAP Modelo recebeu notas médias acima dos 80% e foi bem avaliada no programa australiano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h00 ) ‌



ANCAP/Reprodução ANCAP/Reprodução

Há muitos protocolos diferentes nos testes de colisão feitos ao redor do mundo. Nos testes da ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) seguindo os protocolos mais recentes de segurança, a recém confirmada para o Brasil JAC Hunter recebeu cinco estrelas nos testes.

ANCAP/Reprodução ANCAP/Reprodução

Entre os destaques do ANCAP, similar ao nosso Latin NCAP (no método de submeter o veículo a colisões provocadas para avaliar sua estrutura e segurança) a picape da JAC oferece boa proteção ao motorista durante os testes de impacto frontal de largura total, impacto lateral, impacto lateral distante e no efeito chicote. Tambem foi bem avaliada nos testes para ocupantes infantis, nos testes de deslocamento frontal e impacto lateral. No quesito proteção do tórax do motorista foi considerada “adequada”.

ANCAP/Reprodução ANCAP/Reprodução

Segundo o comunicado da ANCAP: “A JAC está comprometida em trazer altos níveis de desempenho de segurança ao mercado australiano com a T9 e deve ser elogiada por alcançar esses fortes resultados com sua primeira oferta”, afirmou a CEO da ANCAP, Carla Hoorweg.

ANCAP/Reprodução ANCAP/Reprodução

A JAC Hunter recebeu 85% de pontuação em proteção para ocupantes adultos, 87% em proteção para ocupantes infantis, 87% em proteção para pedestres e ciclistas e 89% em assistência de segurança. Ficando acima dos 80% o veículo é considerado de segurança máxima, resultado obtido pela utilitária chinesa.

