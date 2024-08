Picape híbrida BYD Shark chega ao Uruguai antes do Brasil Modelo está disponível nas versões GL e GS e tem motorização eletrificada de até 231cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/08/2024 - 20h05 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h05 ) ‌



Picape híbrida BYD Shark no Festival Interlagos

A picape híbrida plug-in BYD Shark, lançada globalmente há três meses no México, fez sua estreia no Uruguai. No país vizinho, a picape está disponível nas versões GL e GS e tem motorização eletrificada de até 231cv com sistema híbrido plugin. A mesma gama de versões é esperada no Brasil.

Preços e Versões no Uruguai

A BYD Shark será vendida no país vizinho em duas versões usando a nomenclatura já disponível por exemplo no sedã King. A versão GL tem o preço inicial de US$ 69.490, cerca de R$ 385 mil. Já a versão topo de linha GS é comercializada por US$ 72.990, o que corresponde a cerca de R$ 406,5 mil.

Picape híbrida BYD Shark no Festival Interlagos

A BYD Shark vem equacionada de série com 6 airbags, tela multimídia de 12,8″, faróis e lanternas de LED, painel de instrumentos digital com tela de 10,25″ com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador de celular por indução, modos de condução on e off-road, abertura elétrica da tampa da caçamba, Rodas de liga leve de 18″.

Picape híbrida BYD Shark no Festival Interlagos

A versão GS traz Controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta de mudança involuntária de faixa, monitor de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, heads-up display, farol alto automático, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ar-condicionado automático de duas zonas, santantônio e assentos com aquecimento e ventilação.

Motorização e Autonomia

A BYD Shark combina um motor a combustão turbo de 1.5 litro e dois motores elétricos, totalizando 231 cv. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,7 segundos. A autonomia da picape é de até 840 km, além de poder rodar apenas 100 km no modo totalmente elétrico.

A picape utiliza a plataforma DMO (Dual Mode Off Road), mesma base do Bao 8, já apresentado no Brasil. Inclusive, a Revista O Mecânico já fez uma matéria técnica sobre essa tecnologia. Ademais, a BYD Shark tem capacidade máxima de reboque de 2.500 kg, carga útil de 835 kg e volume de carga de 1.450 litros.

