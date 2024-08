Picape Shark já está rodando no Brasil: lançamento será em breve Vimos uma das unidades na cor prata ainda camuflada rodando em São Paulo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 02h00 ) ‌



Nesta semana o R7-Autos Carros flagrou a nova picape híbrida da BYD rodando pela região da Vila Madalena. Mesmo sem o registro da foto, esse é mais um dos indícios de que a BYD já está trabalhando no lançamento da picape híbrida neste semestre.

A picape vem sendo flagrada sucessivamente em São Paulo e além da capital o perfil de instagram Placa Verde já viu essa mesma unidade há poucos dias em Campos do Jordão. O destino serrano é comum em testes de carros pois lá os engenheiros testam o comportamento do carro em temperaturas mais baixas.

Consultamos a BYD que se reservou a dizer que a Shark será lançada neste semestre, mesma informação divulgada quando acompanhamos a apresentação da utilitária no México.

No entanto, ao circular apenas com logotipos e emblemas cobertos sabemos que seu lançamento está cada vez mais próximo.

A Shark vai ter um conjunto híbrido e será a primeira utilitária com essa solução do tipo plugin por aqui. Ela vai combinar o 1.5 turbo de 194 cv na dianteira com dois motores elétricos, com 231 cv, e outro atrás com 204 cv.

A potência combinada será de 430 cv e a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 5,7 segundos. Estivemos no México onde já testamos a novidade.

DIRIGI A NOVA BYD SHARK: primeira picape híbrida plug-in que chega ao Brasil ESTE ANO. VEJA O VÍDEO!