Picapes: Strada mantém topo mas L200 e Amarok estão na lanterna Picape da Fiat teve mais de 12mil unidades emplacadas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/12/2024 - 09h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 09h00 ) twitter

As vendas de picapes no Brasil seguem crescendo apesar de uma evolução desigual conforme a marca e modelo. Com o fim de 2024, a projeção é de que a Strada terminará o ano mais líder de mercado. Só em novembro foram 12.361 unidades vendidas e a Toro ficou na segunda colocação com 4.586 unidades.

Considerando o ranking geral de picapes a Strada segue líder entre os modelos compactos, a Toro entre as picapes médias onde estão ainda Maverick e Oroch e a Hilux segue na frente tendo a Ranger evoluído ainda mais em 2024.

A Saveiro que embora tenha vendido metade da Strada após um ano de reestilização conseguiu emplacar 6.076 unidades. A Montana vem gradativamente perdendo espaço saindo de um patamar de 3.000 para 2.000 unidades mensais. Mesmo com alguma reação a Amarok nem ficou no top 10 assim como a Mitsubishi que segue entre as últimas picapes do ranking geral das mais vendidas.

Veja o ranking das picapes mais vendidos do país em novembro de 2024

1. Fiat Strada - 12.361 unidades

2. Volkswagen Saveiro - 6.076 unidades

3. Fiat Toro - 4.586 unidades

4. Toyota Hilux - 3.828 unidades

5. Ford Ranger - 3.318 unidades

6. Chevrolet S10 - 2.747 unidades

7. Chevrolet Montana - 2.082 unidades

8. Fiat Fiorino - 1.928 unidades

9. Ram Rampage - 1.716 unidades

10. Renault Oroch - 1090 unidades

